【外圍經濟】澳洲第二季ＧＤＰ按季增長０﹒９％，符合市場預期

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲今年第二季ＧＤＰ按季增長０﹒９％，符合市場預期，是澳
洲經濟連續第３季錄得增長。
按年計算，澳洲經濟增長３﹒６％，高於市場預期的３﹒４％。推動增長的主要動力來自於
新冠防疫措施放寬後，家庭開支、國際旅遊和出口增加。
另外，澳洲央行周二（６日）宣布連續第４次加息５０基點，至２﹒３５厘，為２０１５年
來最高水平。（ｊｆ）
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