【外圍經濟】美元兌日圓觸及１４４﹒０９，官員發干預市場訊號

《經濟通通訊社７日專訊》日圓跌幅進一步擴大，東京匯市最新美元兌日圓己突破
１４４﹒０９，再破２４年低位。日本內閣官房長官松野博一表示，對日圓近期快速單邊波動感
到擔憂，如繼續波動日本將需要採取必要行動。有關言論被視為日本官員迄今對干預市場發出的
最強烈訊號。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話07/09/2022
【騰訊布局】騰訊增持Ubisoft 對股價利好作用有限
|財經熱話07/09/2022
《午市前瞻》恒指料下試18235 專家講吉利不升反跌兩大因素
|生財有道07/09/2022
【外幣定存】高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕價」風險
|大行報告07/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇比亞迪、吉利 一click就知道
|開市Good Morning07/09/2022
熊麗萍料港股18500有支持 籲入市須審慎
|財經熱話07/09/2022
【虛幣世界】市場憂慮聯儲派鷹，比特幣跌穿19000美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰