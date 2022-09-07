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07/09/2022 11:56

【外圍經濟】美元兌日圓觸及１４４﹒０９，官員發干預市場訊號

　　《經濟通通訊社７日專訊》日圓跌幅進一步擴大，東京匯市最新美元兌日圓己突破
１４４﹒０９，再破２４年低位。日本內閣官房長官松野博一表示，對日圓近期快速單邊波動感
到擔憂，如繼續波動日本將需要採取必要行動。有關言論被視為日本官員迄今對干預市場發出的
最強烈訊號。（ｊｆ）

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