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即市新聞

07/09/2022 17:54

《台股攻略－黃振宇》台股再度下挫，下試１４４００點關口

　　《台股攻略》美元匯價持續強勢，匯價續創新低，台股今日（７日）裂口下挫，電子、金融
及傳統產業股普遍下挫，加權指數收１４４１０點，跌２６７點，成交金額為１８０４億元（新
台幣．下同），三大法人合計淨賣出２２８﹒３５億元。
　　電子股方面，台積電因傳出將關閉四台極紫外光（ＥＵＶ）曝光機，令市場憂慮電子需求放
緩，其股價跌３﹒４％，收４７２﹒５元；鴻海、聯發科及聯電均跌超過１％，瑞昱、矽力－
ＫＹ及日月光投控亦跌２％至４％。隨著蘋果公司的秋季新品發布會在今晚登場，相關概念股則
逆市上升，指標股的大立光升３﹒９％，奇鋐、台郡及玉晶光均升超過２％。金融方面，國泰金
跌２﹒５％，富邦金跌１﹒４％，三商壽、遠東銀、新產、台新金、中信金、京城銀及元大金等
均跌２％至３％。傳統產業股方面，台塑四寶南亞、台化、台塑及台塑化均跌１％至２％；貨運
三雄的萬海跌３％，陽明跌１﹒４％，長榮升１％。韓國浦項鋼鐵工廠宣布暫停包含高爐在內的
生產設備運轉，豐達科升７％，新鋼勁揚近４％；鋼企龍頭的中鋼則跌１﹒５％，其餘同業的允
強、春源、燁輝及第一銅亦跌１％至２％。另外，生物科技醫療股再度下跌，北極星藥業－ＫＹ
再度跌停，寶齡富錦、全宇生技－ＫＹ、亞諾法、長興及岱宇均跌２％。
　　持續貶值，影響台股維持疲弱走勢，加上臨近中秋節假期，台股將於後日（９日）休市，預
料大市成交維持低迷，短期觀望氣氛轉濃，建議投資宜保持審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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