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即市新聞

07/09/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛證甫開市即被殺倉

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
能源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國
海外發展（００６８８）、新地（０００１６）與兗礦能源（０１１７１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份
，則宜首選中國旺旺（００１５１）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８）。
　　若參考美指期貨的表現，今早（７日）港股裂口低開份屬正常。恒指期貨陰陽燭小時圖上，
已告失守的保歷加通道底部仍在下移中，價位暫時易跌難升。１９１６５已成為了即市重要阻力
位，於當前５個主要技術分析指標皆屬利淡的情況下，難望被升破。恒指牛證重貨區１９０００
－１９０９９甫開市即被攻陷，２５隻牛證於開市前時段已被強制性收回，產生了１３１６張恒
指期貨淡倉的殺傷力。此外，１８９００－１８９９９區域亦正受嚴峻考驗，料２２隻牛證全部
會被殺倉，產生１２１６張恒指期貨淡倉的殺傷力，令大市更加受壓。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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