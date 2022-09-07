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即市新聞

07/09/2022 08:52

【虛幣世界】市場憂慮聯儲局派鷹，比特幣跌穿１９０００美元

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場憂慮本月聯儲局再次強硬加息，美股急挫，納指連跌七個交
易日，加密貨幣一同向下，其中比特幣跌穿１９０００美元水平，加密對沖基金經理
ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，比特幣通常
嘗試衝上２００００美元關口失敗時，則會回落至近１８０００美元水平，從技術角度來看，價
格仍然符合預測，１５０００美元將會是增持的位置。
　　加密貨幣交易所幣安周一發布聲明，將開始把用戶現有的以及新存入的ＵＳＤ　Ｃｏｉｎ　
（ＵＳＤＣ）、Ｐａｘ　Ｄｏｌｌａｒ　（ＵＳＤＰ）和Ｔｒｕｅ　ＵＳＤ　（ＴＵＳＤ）轉換
成該公司自己的穩定幣。轉換定於９月２９日開始。據ＣｏｉｎＧｅｃｋｏ的數據，由
Ｃｉｒｃｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ發行的ＵＳＤＣ是僅次於Ｔｅｔｈｅｒ
的第二大穩定幣，市值規模接近５２０億美元。幣安的穩定幣ＢＵＳＤ排名第三，但大約１９３
億美元的市值與前者相去甚遠。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８８１０﹒０１元（美元．下同），升０﹒１０％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５３４﹒９２元，跌１﹒５４％；艾達幣報
０﹒４６１２元，跌０﹒２８％；瑞波幣報０﹒３２１３元，升０﹒０３％。（ｕｌ）
　
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