《談國論企－黎偉成》外匯存款降准提升資金運用能力

《談國論企》中國人民銀行決定於２０２２年９月１５日起，下調金融機構存款准備金率，

以「提升金融機構外匯資金運用能力」，以改善境內的外幣貸、存款近期不斷縮減的情況，藉此

強化以涉外幣的對外經濟聯繫、發展。連同人行於８月２２日下調５年期或以上的貸款市場報價

利率ＬＰＲ，連同４月２５日降低金融機構存款準備金率，降低資金成本以支持經濟社會等做法

，足顯央行採取相對進取的貨幣政策挺經濟的強烈信心和決心。



＊降准促境外幣存貸活動減強美元影響＊



需要留意的另一點，為：人民幣對美元匯價於二季度以來反覆下跌，乃受多個因素影響，特

別是（１）美元利率不斷擴大對人民幣利率息差之所致；美國聯邦儲備局要採取異常強烈的緊縮

貨幣政策，大幅加息力圖壓抑走強至歷史高位的通貨膨脹，會是一個長期而艱辛的貨幣政策工作

，該使美元對人民幣以至其他貨幣價格走強不息。還有（２）美國以至歐亞等許許多多地方的經

濟低迷，甚至步向衰退劣境，使債券、商品期貨、黃金等價格反覆走低，國際資金遂每每流入美

元作避難所，亦為美元走強動力。

回過頭來看人行的外匯存款準備金率此番之下降，幅度是整整２個百分點，即由原來的８％

降低至６％，意味著金融機構每吸收１億元外匯存款，向人行繳存的存款準備金便會由８００萬

元減少至６００萬元，使可貸資金自９２００萬元增加至９４００萬元或２５％，促銀行間的流

動性更為充裕，以激發境內的外幣經濟活動，乃因：

最重要的，是中國境內的外幣經濟活動近期相對疲弱。據中國人民幣銀行所發布的最新資料

，境內的（一）外幣貸款，於２０２２年７月份的餘額僅８６１５億美元，同比減少８﹒８％，

乃受困於是月貸款淨額同比減３１１億美元，比２０２１年７月份之數多減２８２億美元，估計

這與美元持續強勢有相當密切關係。美元匯價在過去好幾個月反覆向上，且升勢未盡，使商業機

構借入的美元貸款，到期還款時會受到匯差的影響，遂盡量減少以美元為主的外匯借貸。

此使（二）外幣存款於２０２２年７月份淨減少３３０億美元，比上年同期多減１００億美

元，和外幣存款餘額於７月份所達９５３７億美元。

凡此，皆顯中國境內的外匯資金運用在近期的表現不理想，需要設法改進和提升，以配合對

外經濟的發展。此可見於人行的相關數據：經常項下的跨境人民幣結算金額於２０２２年７月份

仍高達９０１８億元，其中貨物、服務貿易為６５２８億元和其他經常項目為２４９０億元；直

接投資跨境人民幣結算金額為４７９８億元，包括對外直接投資１１５４億元，外商直接投資

３６４４億元。二皆相當活躍。

同樣的情況，亦見之於人民幣的（三）資金運用。人行（Ｉ）在８月１５日降低１年期中期

借貸便利ＭＬＦ利率至２﹒７５％，更於緊接著的７日後的８月２２日調低１年期貸款市場報價

利率（Ｌｏａｎ Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ，ＬＰＲ）至３﹒６５％，和５年期的ＬＰＲ為

４﹒３％。



＊跨境貨物服務貿易及直接投資相當活躍＊



連同人行於（ＩＩ）５月２０日下調５年期或以上的ＬＰＲ至４﹒４５％，和１月２０日調

整ＬＰＲ調整４﹒６％，是為２０２２年的第三次下調。這是相當頻密的調整，足見人行採取積

極主動的貨幣政策，支持國民經濟持續恢復和發展，尤其是工商業的長線投資及購商品住房。

人行積極主動所採取的正面貨幣政策，乃因（四）國民經濟的多個指標於２０２２年７月份

增長環比略為放緩，於國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面之況底下，算是可

以接受的表現。但歐美疫情嚴重和經濟低迷，使中國的製造業前７個月每月所接的出口新訂單皆

處收縮劣態，出口貿易於下半年不易保持上半年的相對佳態，是為以挺內需、促生產、保就業等

做法，提振和確保經濟維持穩中有進發展。由是人行多番的貨幣政策措施，乃配合國務院總理李

克強《政府工作報告》對穩健的貨幣政策的「靈活適度」，以達致「保持流動性合理充裕」，和

「政策發力適當靠前，及動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行」等要求。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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