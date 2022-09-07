【新冠肺炎】上海迪士尼樂園酒店臨時管控，樂園正常運營

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》據《澎湃新聞》報道，上海迪士尼樂園度假

區接獲疾控中心通知，由於之前一名入住迪士尼樂園酒店的遊客被追溯為非本地病例的密接。根

據要求，所有酒店住客和員工需在酒店內閉環管理和例行採樣。

上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園和玩具總動員酒店目前正常運營。

