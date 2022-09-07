《午市前瞻》恒指料下試１８２３５，專家講吉利不升反跌兩大因素

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報１８８８０，跌３２２點或１﹒６８％，主板

成交４７８﹒１６億元。恒生中國企業指數報６４６１，跌９４點或１﹒４４％。恒生科技指數

報３９７３，跌９３點或２﹒３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）及阿里巴巴

－ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３０７﹒８元，跌６﹒４元或２﹒０４％，成交

２２﹒５４億元；比亞迪股份收報２２４元，升３﹒２元或１﹒４５％，成交１４﹒５４億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒２元，跌１﹒８５元或２﹒１％，成交１３億元。國指三大成交股份

依次為騰訊控股、比亞迪股份及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴

－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１６８﹒６元，跌４﹒８元或２﹒７７％，成交

１０﹒６７億元。



＊張智威：現時不宜買入吉利＊



港股今日開市失守１９０００關，低開２８６點報１８９１５，走勢繼續疲弱。信誠證券聯

席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，內地早前經歷限電停產，令市場擔心會影響經濟表現，

而油價持續高企，「北溪一號」斷供天然氣更導致歐洲缺乏足夠能源過冬，很大機會加劇經濟危

機，港股亦會受拖累，短期料下試３月１５日低位１８２３５。

吉利（００１７５）８月總銷量為１２﹒２６萬部，較去年同期增長約３９％，其中，純電

動車銷量２﹒８萬部，按年升４﹒２９倍。股價低開３﹒０３％，早段跌幅無明顯擴大，在

１４﹒１至１４﹒６元窄幅上落。

張智威表示，「股神」巴菲特減持汽車業龍頭比亞迪（０１２１１），市場憂慮汽車業缺乏

增長動力，對車股有所保留。他續指，四川的停電問題可能影響吉利未來一至兩個月的汽車銷量

，即使８月的汽車銷量符合預期，股價卻不升反跌。他強調，目前大市尚未見底，車股亦面對很

多利淡因素，不建議投資者現時買入吉利。（ｅｒ）

