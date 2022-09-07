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07/09/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３３億元，買騰訊沽快手

　　《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開２８６點，報１８９１５點。最高跌１３３點報
１９０６８點，最低跌３８３點報１８８１８點。恒指收報１９０４４點，跌１５８點或
０﹒８２％。
　　北水全日淨流入８﹒３３億元，減少１２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交８６１﹒３億元增加４﹒８％。其中港股通成交２１７﹒６億元，佔總成交
２５﹒３％。
　
＊騰訊對育碧直接持股增至近一成＊
　
　　騰訊控股以價３億歐元，取得遊戲公司育碧的大股東「吉列莫特兄弟」４９﹒９％股份及
５％股票權，騰訊同時獲授權對育碧的直接持股，由目前的４﹒５％提高至９﹒９９％。不過育
碧強調，今次交易後公司管理將維持不變，騰訊沒有任何營運否決權，騰訊亦不會派駐代表加入
育碧董事局。
　　騰訊控股跌０﹒８３％報３１１﹒６元，北水淨買入３﹒８億元；比亞迪股份升１％報
２２３元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油跌１﹒８８％報９﹒９３元，北水淨買入
１﹒９億元。
　　快手跌４﹒０５％報６２﹒７５元，北水淨賣出４﹒１億元；藥明生物跌１﹒２５％報
６３﹒３元，北水淨賣出１﹒３億元；中國神華跌１﹒１５％報２５﹒７５元，北水淨賣出
０﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　３﹒８３
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　　３﹒６７
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　　１﹒９３
　　中國海外發展　　　（００６８８）　　　　　　１﹒６５
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　　１﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒１４
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒２８
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒３１
　　中國電力　（０２３８０）　　　　　－０﹒２３
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　－０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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