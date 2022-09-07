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即市新聞

07/09/2022 16:37

《美元走勢－羅明立》英國國債遭拋售，鎊匯短期仍受壓

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４４﹒０７　１４４﹒３８　１４２﹒９２
　　歐元╱美元　０﹒９９１４　０﹒９９３０　０﹒９８７７
　　英鎊╱美元　１﹒１５０４　１﹒１５２３　１﹒１４５１
　　美元╱瑞郎　０﹒９８３０　０﹒９８７０　０﹒９８１７
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９８　７﹒８４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國８月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ由５６﹒７升至５６﹒９，好過預期，並且是
連續４個月下跌後的新高。美匯指數升至１１０﹒７０附近，市場預期聯儲局繼續大幅加息，而
歐洲經濟疲弱令央行加息幅度存在變數，英國新首相的減稅建議則可能令政府債務負擔大增，歐
元及英鎊都持續下滑。　
　　卓慧思成為英國新一任首相，分析估計會推出能源補貼及減稅措施，但面對嚴峻的通脹威脅
，是否能紓緩國民的生計屬未知之數。而政府的債務無可避免會上升，昨晚（６日）英國國債就
被拋售，１０年期國債孳息率升至３﹒１％以上。英鎊跌至１﹒１４５０附近，短期仍會受壓。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１５３０　１﹒１４２０　１﹒１５６０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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