《新股上市》德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位

《經濟通通訊社７日專訊》德勤發表第三季度ＩＰＯ回顧及前景展望，由於俄烏衝突持續，

加上美國計劃繼續加息及縮表，預料２０２２年香港新股市場表現將受制於環球新股市場的發展

，融資金額將會大減；然而在中國內地與其他國家不同推出經濟刺激措施和亞洲區投資者重新調

整投資組合後，將會令市場情緒向好，改善市場流動性，加上監管改革和優化措施，將為香港市

場帶來不少利好因素。

德勤預期，更多中概股會繼續回流上市，另外亞洲區高增長企業將會來港上市，料第四季有

３－４隻大型新股來港上市，當中為金融服務、新材料及零售行業，預期今年全年共有約７０隻

新股集資不少於１１００億港元，有望取得全球第三位。



＊料Ａ股新股融資額有望打破紀錄＊



中國內地市場方面，德勤預期全年科創板或有１４０－１６０家企業上市，融資額或達

２３００－２６００億元（人民幣．下同）；創業板或有１９０－２１０家企業上市，融資額或

達１９００－２１５０億元；主板或有約８０－１００隻新股，融資額約達１４００－１７００

億元；北交所或有５０－８０隻新股發行，融資額約達１００－１５０億元。

德勤展望２０２２年第四季度，內地將會穩步推進註冊制改革，更多刺激經濟的措施將會落

實。由於許多 科技和創新企業繼續蜂擁至上海科創板和深圳創業板上市，等候上市和等候獲准

上市的公司名單漫長，預料２０２２年Ａ股市場的新股融資總額有望打破市場在２０２１年所刷

下的紀錄。（ｃｗ）

