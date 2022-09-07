  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/09/2022 12:30

《新股上市》德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位

　　《經濟通通訊社７日專訊》德勤發表第三季度ＩＰＯ回顧及前景展望，由於俄烏衝突持續，
加上美國計劃繼續加息及縮表，預料２０２２年香港新股市場表現將受制於環球新股市場的發展
，融資金額將會大減；然而在中國內地與其他國家不同推出經濟刺激措施和亞洲區投資者重新調
整投資組合後，將會令市場情緒向好，改善市場流動性，加上監管改革和優化措施，將為香港市
場帶來不少利好因素。
　　德勤預期，更多中概股會繼續回流上市，另外亞洲區高增長企業將會來港上市，料第四季有
３－４隻大型新股來港上市，當中為金融服務、新材料及零售行業，預期今年全年共有約７０隻
新股集資不少於１１００億港元，有望取得全球第三位。
　
＊料Ａ股新股融資額有望打破紀錄＊
　
　　中國內地市場方面，德勤預期全年科創板或有１４０－１６０家企業上市，融資額或達
２３００－２６００億元（人民幣．下同）；創業板或有１９０－２１０家企業上市，融資額或
達１９００－２１５０億元；主板或有約８０－１００隻新股，融資額約達１４００－１７００
億元；北交所或有５０－８０隻新股發行，融資額約達１００－１５０億元。
　　德勤展望２０２２年第四季度，內地將會穩步推進註冊制改革，更多刺激經濟的措施將會落
實。由於許多　科技和創新企業繼續蜂擁至上海科創板和深圳創業板上市，等候上市和等候獲准
上市的公司名單漫長，預料２０２２年Ａ股市場的新股融資總額有望打破市場在２０２１年所刷
下的紀錄。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS07/09/2022
【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵
人氣文章市場動向07/09/2022
畢馬威支持香港數碼轉型 優化城市環境
人氣文章財經熱話07/09/2022
人行出招無阻人幣跌勢　內銀航空股股價受壓
人氣文章財經熱話07/09/2022
【騰訊布局】騰訊增持Ubisoft　對股價利好作用有限
人氣文章財經熱話07/09/2022
《午市前瞻》恒指料下試18235 專家講吉利不升反跌兩大因素
人氣文章生財有道07/09/2022
【外幣定存】高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕差價」！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金