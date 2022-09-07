《新股上市》傳李澤楷旗下富衛集團擬明年在港ＩＰＯ，籌７８億元

《經濟通通訊社７日專訊》外電引述知情人士透露，李澤楷旗下保險公司富衛集團正考慮明

年在香港首次公開募股（ＩＰＯ），擬集資約１０億美元（約７８億港元），但最終金額尚未確

定。

知情人士表示，由於市場疲軟，富衛在５月份決定推遲在香港的上市，該公司正努力爭取最

早在明年第一季度發售股票。（ｂｉ）





