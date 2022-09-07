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即市新聞

07/09/2022 19:22

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，新地嗶哩嗶哩公布業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》歐洲央行公布議息結果，及新地嗶哩嗶哩公布業績，料為周四
（８日）市場焦點。
　
＊澳洲央行總裁發表講話，日本公布第二季ＧＤＰ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和財政部長非正式會議舉行，美國貿易代表戴琪和美國商
務部長雷蒙多共同主持印太經濟框架（ＩＰＥＦ）部長級會議。周四本港時間１１：０５ａｍ，
澳洲央行總裁洛威就經濟前景和貨幣政策發表講話。晚上８：１５ｐｍ，歐洲央行管委會舉行貨
幣政策會議並公布政策決定，並在會後召開記者會。９：１０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾參與有關
貨幣政策的討論。
　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料
由下滑０﹒１％改善至升０﹒７％；７月國際收支經常帳餘額料由負１３２４億日圓升至
７５９０億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布７月出口，月率料由５％逆轉至下滑８％；
７月進口月率料維持不變；７月貿易收支料由１７７億澳元降至１４６億澳元。本港時間
８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由０﹒５％升上１﹒２％。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布連續申請失業救濟金人數，料維持於１４４萬；首次申請失業救濟金人數料由２３萬
升至２４萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：新地（０００１６）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。
（ｗａ）

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