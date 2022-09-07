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07/09/2022 17:24

【截收意向】市建局：觀塘市中心商業地共收２４份意向書

　　《經濟通通訊社７日專訊》觀塘市中心商業地皮已於今午截收意向書。市建局公布，共接獲
　２４份意向書。現場所見，鷹君（０００４１）、中海外（００６８８）、華懋、及遠東發展
（０００３５）均有提交意向書。
　　　據城規會文件顯示，觀塘市中心重建第４、第５發展區的地盤面積約２﹒５６萬平方呎。
項目完成後，預計可提供上限為２０﹒１２萬平方米的總樓面面積。最高估值２５９億元。
（ｓｌ）

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