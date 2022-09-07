ＳＯＨＯ中國潘石屹辭去董事會主席，潘張欣辭去行政總裁

《經濟通通訊社７日專訊》ＳＯＨＯ中國（００４１０）公布，自今日起，潘石屹辭去公司

董事會主席、提名委員會主席和ＥＳＧ委員會主席職務；潘張欣辭去公司ＣＥＯ職務；徐晉和錢

霆被任命為執行董事和聯席ＣＥＯ；及黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和

ＥＳＧ委員會主席。

集團表示，潘石屹和潘張欣將專注於支持藝術和慈善事業，而兩人會維持執行董事職位。

（ｂｎ）

