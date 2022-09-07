【外幣定存】高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕價」風險

《經濟通通訊社７日專訊》本港銀行近期推出的外幣兌換及定期存款優惠，存款７天的年息

可高達１１厘，這些定存優惠表面上看來高息，但其實有機會出現「賺息蝕價」的情況。

匯豐銀行方面，客戶兌換指定貨幣並開立一周定期存款可享優惠年利率，當中為「匯豐尚玉

」客戶，提供一周澳元╱加元╱英鎊╱人民幣定期存款年利率高達１１厘，最低存款金額為１萬

港元╱１萬元人民幣╱其他外幣２０００原幣（澳元╱加拿大元╱英鎊╱紐西蘭元╱美元）。

渣打銀行則向白金外匯會員或優先私人理財客戶提供，在兌換指定外幣並開立一周外匯定期

存款可享特惠年利率，包括一周加元╱英鎊╱人民幣定期存款年利率達１１厘。

另外，信銀國際客戶在完成指定外幣兌換並以該兌換資金開立定期存款，其中一周人民幣定

期存款年利率可達１３﹒８厘，加元定期存款年利率則達６﹒８厘。



＊高息外幣兌換定存優惠未必對存戶有利＊



經濟通資深市場分析師鄭廣復表示，現時坊間有不少銀行以兌換外幣可獲取高息吸客，部分

如兌換成加元可獲得高達１１厘的年利率，看似吸引，實則在特定條款限制下並不見得對存戶有

利。

首先，以渣打銀行為例，以最少１萬港元兌換成加元，白金外匯會員或優先私人理財客戶可

享有１１厘的年利率，但存款時間僅一星期，以一年５２周計算，定存一星期的加元可獲取的利

息是１１厘除以５２周，即約０﹒２１厘，以１萬港元計，即２１港元。

他提及，這「優惠」是要進行貨幣兌換，若然閣下本來就持有加元，則不能獲取這個優惠。

既然涉及貨幣兌換，就有買賣價差，而銀行的外匯兌換價差多較坊間找換店大，某出名的找換店

在９月６日提供的加元兌港元為，買入５﹒９５０４０；賣出６﹒０２１４４，亦即要將港元兌

換成加元，匯率是１加元兌６﹒０２１４４港元，１萬港元可兌換約１６６０加元。

他續指，將這個金額的加元存入銀行一周，獲取了２１港元利息。問題是，定期存款到期後

，是否可以無須轉回港元活期戶口，如需要的話，存戶就要將１６６０加元，以５﹒９５０４０

換成港元，即取回９８７７﹒６６元，即使加上收取的２１元利息，經過一周後，本利和是

９８９８元，比原來的１萬元虧損了１０２元。

若然是可以續期而無須兌換成港元又如何？這顯然不是銀行會提供的選擇，因為銀行提供了

１個月定期供存戶選擇，而渣打提供的１個月的加元定期，年利率只有２厘，若然可以選擇不提

取並續存，以單利息計算，即存戶續存三次後可多收取６３元，又怎會選擇定期１個月，收取

０﹒１６厘的利息（１萬港元僅得１６元利息）？

