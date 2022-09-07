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07/09/2022 16:40

【新冠肺炎】本港新增１０１９４宗確診，再增１６宗死亡個案

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
１０１９４宗新冠肺炎確診，包括１００３０宗本地個案，當中２９１８宗核酸檢測陽性，
７１１２宗快測經覆檢陽性，另有１６４宗輸入個案，７１宗在機場發現，４６宗在檢疫酒店發
現，４３宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自３４個地方，５個地方有１０宗以上個案，英國有２４宗，印度有１７宗，菲
律賓有１６宗，泰國有１５宗，美國有１２宗。
　
＊死者年齡介乎４７至９９歲＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增１６宗死亡個案，涉１２男４女
，年齡介乎４７至９９歲，７位未完成接種３針，２位來自院舍，當中１０宗死因與新冠確診有
關，包括９９歲女患者，沒有打針，有腦退化、肺病，因發燒、氣促送往屯門醫院，Ｘ光發現肺
炎，９月５日離世；８６歲女患者，已打３針，有高血壓、糖尿病，家中不醒人事進往瑪麗醫院
急症室，９月５日離世；７０歲男患者，已打３針，居住院舍，有腸癌、肺炎，昨日離世；７８
歲男患者，已打兩針，有中風、食道癌，昨日離世；８３歲男患者，已打３針，有柏金遜、心房
顫動及中風，發燒送往威院，發現有腎功能問題，昨日離世；８７歲男患者，已打３針，居住院
舍，有柏金遜、腦退化，快測陽性，發燒入大埔醫院，入院核酸檢測陽性，情況惡化，昨日離世
；８７歲男患者，已打３針，有心房顫動、冠心病，因心口痛送往聯合醫院，Ｘ光發現肺炎，昨
日離世；９２歲女患者，已打兩針，有心臟病，因氣促、血糖低送往明愛醫院，呼吸惡化昨日離
世。
　　另有６宗死亡個案相信死因與新冠確診無關。
　
＊新增１１間院舍爆疫＊
　
　　張竹君表示，新增１１間院舍爆疫，包括７間老人院舍及４間殘疾人士院舍，涉１５名院友
及１名工作人員確診，９６名院友及３名工作人員列為密切接觸者。（ｈｙ）

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