《小傳日記》同是比亞迪，走勢幾兩極？

《小傳日記》「股神」減持比亞迪（０１２１１）嘅消息，為魚缸帶嚟好大嘅震盪。雖然比

亞迪都多次重申孖屐唔需要過分解讀，但股價喺８月３１日大跌近８巴仙，前日又跌近６巴仙，

你就知缸友對呢件事有幾驚喇。

比亞迪近兩日「止一止血」，可能同刀片電池嘅消息有關。汽車製造商安凱客車話，將會同

比亞迪旗下嘅弗迪電池、江淮汽車同浙儲能源集團，建造動力電池工廠，生產刀片電池。據了解

，呢個項目嘅生產規模１０ＧＷｈ至２０ＧＷｈ，產品主要用喺商用車等市場，生產範圍包括但

唔限於磷酸鹽系陰極材料、層狀過渡金屬氧化物兩大正極材料體系，同埋混合體系嘅刀片電池。

比亞迪由６月２８日歷史高位３３３銀，跌到前日低位２１２﹒８銀，跌咗超過１２０銀。

股價雖然連升２日，但依家同條１０天線仲差幾遠。無錯，比亞迪汽車銷量ｋｅｅｐ住勁，但唔

知幾時先畀「股神」沽完，唔好講３００銀，重上２５０銀都有啲難度啵！

反而同系嘅比亞迪電子（００２８５）走勢就好唔同喇，由７月份開始橫行，升得唔多，但

都唔係跌好多，近幾日成功突破１０、２０同５０天線，今日連２５０天線都升破埋。不過，今

日升咗咁多，９日ＲＳＩ升到接近嚴重超買，同６月２９日前高位２６﹒７銀愈嚟愈近，未有貨

就咪鬼追喇！請請！



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