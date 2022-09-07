《真知灼見－溫灼培》英國計劃凍結電費，英債息急升

《真知灼見》據英國廣播公司（ＢＢＣ）報道，英國首相卓慧思正計劃凍結今明兩年冬季的

電費及天然氣價格於現今水平以紓解民眾的生活壓力。電力及天然氣公司可通過政府的擔保以作

貸款，彌補市場價格與他們向客戶收取價格間的差距。而此項計劃估計將要動用１０００－

１３００億英鎊。雖說有關補貼是電力公司先向銀行借錢，但最終相信也是要由政府買單，而這

料會大大增強英政府的財政壓力。另外，英國廣播公司同時報道，卓慧思還計劃向企業減稅，而

估計英政府因而會少收３００億英鎊稅。至於執行細節則待英政府日後公布。



擔心英國財政壓力會因而加深，導致英政府要大舉發債，英國１０年債券孳息率連日大幅上

揚，昨晚（６日）高見３﹒１４７％，成為自２０１１年７月，即約１１年以來最高水平。換言

之，英國電費及通脹雖有望被壓著，但對企業日後舉債成本及置業者的壓力將會提升。現關注，

當英政府的財政壓力不斷加深下會否影響英倫銀行日後加息以對抗通脹的能力。至於今早（７日

）於亞洲市場所見，英鎊已跌穿９算港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵

：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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