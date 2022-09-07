《嬈望大中華－彭藹嬈》下調外匯存款準備金率不會改變人民幣走勢

《嬈望大中華》近期，美元兌人民幣跌至６﹒９５左右。人民銀行最新宣布再次下調外匯存
款準備金率，由８％降至６％，並於２０２２年９月１５日生效。筆者認為今次下調外匯存款準
備金率不會改變人民幣走弱的趨勢，因今輪人民幣弱勢主要受美元強勢及市場預期美聯儲局將進
一步加息因素影響。另外，之前的外匯存款準備金率下調沒有產生任何長期的影響。所以，筆者
預測第三季尾美元兌人民幣匯率為７﹒０５。
＊年底前人民幣或會轉強＊
接近年末，市場上加息氣氛減緩可能有助人民幣回穩。因此，我們預計美元兌人民幣將在年
底前返回６﹒８５水平。如果美聯儲局２０２３年保持鷹派的降息政策基調，則可能需要向下調
整美元兌人民幣的預測。
＊明年看中美各自的貨幣政策＊
２０２３年是美國貨幣政策轉向之年，筆者預期美聯儲局會由加息轉為減息。而在內地，隨
著房地產市場的整頓，樓市應該變得相對平靜。內地的貨幣政策未必會繼續保持寬鬆。這情況跟
２０２２年近乎相反，而人民幣的走向也會大概率出現相反的情況。人民幣有機會在２０２３年
會偏強，讀者應該把握好這個轉變的節奏。
＊大旱的啟示＊
可再生能源的其中一個特徵就是其不穩定性，但中國在２０６０年前實現碳中和的承諾不會
改變。事實上，乾旱情況可鼓勵中國推進可再生能源的發展，加速實現碳中和目標。
由傳統化石能源過渡到可再生能源的過程必然是一個挑戰，否則世界不必等到２０５０－
２０６０年才實現碳中和。這個挑戰雖然艱巨，但同時也帶來機會。
實現碳中和需要的不僅僅是靠安裝更多的可再生能源發電機，還需依賴於能夠將可再生能源
長時間儲存的技術。今年５月，中國政府發現內蒙古約１２％的風能發電和青海１０％的太陽能
發電因電網問題而被浪費，突顯再生能源儲存技術的重要性。
如無意外，外資和中資企業都會對這類技術進行投資。但中美之間的科技競賽有可能導致氣
候變化合作更加困難，特別是在研究和項目開發方面的合作。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》
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