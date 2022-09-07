【聚焦人幣】人幣中間價續貶６４點子，報６﹒９１６０刷逾兩年低

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６０，較

上個交易日跌６４點子，錄四連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報

６﹒９０９６。

由於美國最新公布的８月ＩＳＭ非製造業指數為５６﹒９，優於市場預期，為４個月高位；

而上周公布的美國８月非農就業數據亦高於預期，市場預計聯儲局將再次激進加息，美匯指數周

二（６日）盤中觸及１１０﹒５５。尾盤漲０﹒６３％，報１１０﹒２２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９１６０ ＋６４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８２１ －６５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８６１４ －７１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８１１ ＋７﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒００５２ ＋９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８１７ －３７７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１９５８ －３３６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４２７ ＋３６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０６４７ －１１４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２９０６ ＋１３７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６０ －２３﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７９７３ －４４３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８７７ ＋８６﹒００

１人民幣╱韓元 １９８﹒２０００ ＋６２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

