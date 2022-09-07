【聚焦人幣】人幣中間價續貶６４點子，報６﹒９１６０刷逾兩年低

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６０，較
上個交易日跌６４點子，錄四連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報
６﹒９０９６。
由於美國最新公布的８月ＩＳＭ非製造業指數為５６﹒９，優於市場預期，為４個月高位；
而上周公布的美國８月非農就業數據亦高於預期，市場預計聯儲局將再次激進加息，美匯指數周
二（６日）盤中觸及１１０﹒５５。尾盤漲０﹒６３％，報１１０﹒２２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９１６０ ＋６４﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８８２１ －６５﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８６１４ －７１３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８１１ ＋７﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒００５２ ＋９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８１７ －３７７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１９５８ －３３６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４２７ ＋３６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０６４７ －１１４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２９０６ ＋１３７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６０ －２３﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７９７３ －４４３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８７７ ＋８６﹒００
１人民幣╱韓元 １９８﹒２０００ ＋６２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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