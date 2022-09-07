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07/09/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶６４點子，報６﹒９１６０刷逾兩年低

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６０，較
上個交易日跌６４點子，錄四連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報
６﹒９０９６。
　　由於美國最新公布的８月ＩＳＭ非製造業指數為５６﹒９，優於市場預期，為４個月高位；
而上周公布的美國８月非農就業數據亦高於預期，市場預計聯儲局將再次激進加息，美匯指數周
二（６日）盤中觸及１１０﹒５５。尾盤漲０﹒６３％，報１１０﹒２２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９１６０　　＋６４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８２１　　－６５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８６１４　－７１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８１１　　　＋７﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒００５２　　　＋９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８１７　－３７７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１９５８　－３３６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４２７　　＋３６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０６４７　－１１４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９０６　＋１３７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６０　　－２３﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７９７３　－４４３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８７７　　＋８６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒２０００　　＋６２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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