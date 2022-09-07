《鍾之日記》外貿數據跌眼鏡，恒指攻防萬九關

《鍾之日記》９月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



歐洲央行議息在即，受加息預期影響，美匯指數持續攀升，全球貨幣有貶值壓力，今日亞洲

區股市表現偏軟，港股一同受壓。ＥＣＢ議息前夕銀行股有沽壓，匯控（００００５）失守

２５０天移動平均線，曾低見４７﹒１５元，收市前勉強守住２５０天線，收跌２﹒１％。其餘

重磅金融股同樣受挫。香江魚缸態度審慎，全日大市總成交只有逾８６１億元，較昨日略增，但

仍較周一（５日）９８４億元大幅減少。恒指今日低開失守１９０００點，隨即展開「萬九點攻

防戰」，爭持至午後成功重上，尾市爭持激烈於１９０００上下數十點拉鋸，最終收報

１９０４４，跌１５８點或０﹒８％。

中、美尚未徹底解決檢查中概股公司審計底稿爭端，部分中概股轉而聘用美國會計師事務所

，期望可符合美國上市要求，但美國證交會放話，提醒審計機構謹慎接納於中概股公司為新客戶

，因為機構需要確保能夠從其管理團隊及前審計機構處獲取所需的所有信息。盡管中國容許美方

審計人員來港對中概股公司進行審計，但美方對方案的可行性仍有遲疑。

中概股下跌，嗶哩嗶哩（０９６２６）挫４﹒２％，百度（０９８８８）跌３﹒７％，小鵬

汽車（０９８６８）跌３﹒６％，網易（０９９９９）跌１﹒５％，京東集團（０９６１８）跌

１﹒２％，騰訊（００７００）跌０﹒８％，阿里（０９９８８）跌０﹒７％。



＊外貿數據跌眼鏡，Ａ場小幅四連升＊



中國海關公布，以美元計，８月出口同比增７﹒１％，增速較上月大幅回落１０﹒９個百分

點，顯著低於市場預期的增１２﹒８％；當月進口同比增０﹒３％，增速亦較上月回落２個百分

點，亦大幅低於市場預期的增１﹒１％。８月以美元計價出口和進口同比增速均創四個月最低水

平。

中國８月進出口數據大遜預期、疫情封控程度不斷升級，加上美國加息預期下外資流出，合

力導致Ａ股低潮，滬綜指持續於三千二徘徊。滬綜指今早低開，盤中穩步回彈倒升，但在海關數

據公布後重新下滑，午後保持悶局，總結全日微升０﹒０９％，四連升，報３２４６﹒２９點，

科技股在深改委會議後錄得急漲行情，深成指收升０﹒４２％，創業板指升１﹒１９％，科創

５０指數更漲１﹒３３％。

兩市全日成交８７１９億元人民幣，按日增３﹒２％，資金從陸股通淨流出近３４億元人民

幣，連續五日淨流出。據外電分析，最近一周投資者從在美國上市的新興市場及特定國家ＥＴＦ

撤資１２﹒１億美元，規模為２０２０年５月以來最大，其中中國Ａ股為淨流出第二高的新興市

場。人民幣中間價今報６﹒９１６０錄四連貶，刷逾兩年新低。



＊ＳＯＨＯ中國飆近半年高，夫妻二人齊甩手＊



內地商業地產營運商ＳＯＨＯ中國（００４１０）向黑石集團賣盤失敗剛好近一年，兩大靈

魂人物潘石屹和張欣夫婦二人最新宣布，辭任ＳＯＨＯ中國主席和行政總裁職務。ＳＯＨＯ中國

表示，潘石屹和張欣將專注於支持藝術和慈善事業，而兩人會維持執行董事職位。ＳＯＨＯ表示

，兩人確認與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與辭任相關的事宜須向股東或聯交所披露。

ＳＯＨＯ中國宣布，將由獨立非執行董事黃晶出席非執行主席、提名委員會主席和ＥＳＧ委

員會主席；徐晉、錢霆則獲任命為聯席ＣＥＯ，徐晉２００１年加入公司，現為公司副總裁，負

責資產和物業管理，錢霆則於２００２年加入，同為公司副總裁，負責物業租賃和銷售。

受消息刺激，ＳＯＨＯ中國午後急升，全日飆逾１１％，收報１﹒５１元，創近半年新高。



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