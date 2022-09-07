【新冠肺炎】上海昨增１例社會面病例，靜安漢庭酒店升為高風險區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土社會面

新冠無症狀感染者１例，為一名來滬就醫的１１歲女童。當日，上海新增境外輸入性新冠肺炎確

診病例１２例和無症狀感染者４例，均在閉環管控中發現。

根據疫情所涉及區域，上海靜安區天目西路街道漢庭酒店被列為高風險區，普陀區宜川路街

道、黃浦區南京東路街道被列為中風險區。

