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07/09/2022 08:21

【新冠肺炎】上海昨增１例社會面病例，靜安漢庭酒店升為高風險區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土社會面
新冠無症狀感染者１例，為一名來滬就醫的１１歲女童。當日，上海新增境外輸入性新冠肺炎確
診病例１２例和無症狀感染者４例，均在閉環管控中發現。
　　根據疫情所涉及區域，上海靜安區天目西路街道漢庭酒店被列為高風險區，普陀區宜川路街
道、黃浦區南京東路街道被列為中風險區。

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