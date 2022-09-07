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07/09/2022 11:30

【聚焦數據】首８月汽車出口增逾５７％，原油煤天然氣進口均減少

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，今年前８個月機電產品和勞動密集型產品出口均
增長，當中汽車出口增長５７﹒６％，漲幅較上月的５４﹒４％再擴大。前８個月，中國出口機
電產品８﹒７５萬億元（人民幣．下同），增長９﹒８％，佔出口總值的５６﹒５％。其中，自
動數據處理設備及其零部件１﹒０５萬億元，增長３﹒５％；手機５５５３﹒９億元，增長
４﹒２％；汽車２１６８億元，增長５７﹒６％。
　　同期，出口勞動密集型產品２﹒８１萬億元，增長１４﹒１％，佔１８﹒１％。其中，服裝
及衣著附件７７２１﹒９億元，增長１２﹒８％；紡織品６６５６億元，增長１０﹒８％；塑料
制品４６２９﹒９億元，增長１５﹒１％。
　　此外，出口鋼材４６２２﹒５萬噸，減少３﹒９％；成品油２９８１﹒６萬噸，減少
３３﹒５％；肥料１４１３萬噸，減少３７﹒９％。
　
＊原油、煤、天然氣和大豆等進口量減價揚＊
　
　　鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤、天然氣和大豆等進口量減價揚。前８個月，中國進口鐵礦
砂７﹒２３億噸，減少３﹒１％，進口均價每噸８２７﹒８元，下跌２９﹒４％。
　　同期，進口原油３﹒３億噸，減少４﹒７％，進口均價每噸４７９２﹒１元，上漲
５６﹒８％；煤１﹒６８億噸，減少１４﹒９％，進口均價每噸１０２１﹒３元，上漲
８１﹒２％，較前七月上漲９３﹒３％，漲幅回落；天然氣７１０４﹒５萬噸，減少１０﹒２％
，進口均價每噸３８８２﹒２元，上漲６１﹒６％；大豆６１３２﹒９萬噸，減少８﹒６％，進
口均價每噸４３５４﹒５元，上漲２５﹒６％
　　初級形狀的塑料１９９３﹒３萬噸，減少１２﹒９％，進口均價每噸１﹒２６萬元，上漲
１１﹒６％；成品油１５１０﹒４萬噸，減少１５﹒９％，進口均價每噸５３３８﹒３元，上漲
３９﹒９％。同期，進口機電產品４﹒５６萬億元，下降３﹒９％。其中，集成電路１﹒８１萬
億元，增長３﹒１％；汽車（包括底盤）２４０５﹒６億元，增長０﹒７％。（ｄｗ）

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