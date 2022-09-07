【聚焦數據】首８月汽車出口增逾５７％，原油煤天然氣進口均減少

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，今年前８個月機電產品和勞動密集型產品出口均

增長，當中汽車出口增長５７﹒６％，漲幅較上月的５４﹒４％再擴大。前８個月，中國出口機

電產品８﹒７５萬億元（人民幣．下同），增長９﹒８％，佔出口總值的５６﹒５％。其中，自

動數據處理設備及其零部件１﹒０５萬億元，增長３﹒５％；手機５５５３﹒９億元，增長

４﹒２％；汽車２１６８億元，增長５７﹒６％。

同期，出口勞動密集型產品２﹒８１萬億元，增長１４﹒１％，佔１８﹒１％。其中，服裝

及衣著附件７７２１﹒９億元，增長１２﹒８％；紡織品６６５６億元，增長１０﹒８％；塑料

制品４６２９﹒９億元，增長１５﹒１％。

此外，出口鋼材４６２２﹒５萬噸，減少３﹒９％；成品油２９８１﹒６萬噸，減少

３３﹒５％；肥料１４１３萬噸，減少３７﹒９％。



＊原油、煤、天然氣和大豆等進口量減價揚＊



鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤、天然氣和大豆等進口量減價揚。前８個月，中國進口鐵礦

砂７﹒２３億噸，減少３﹒１％，進口均價每噸８２７﹒８元，下跌２９﹒４％。

同期，進口原油３﹒３億噸，減少４﹒７％，進口均價每噸４７９２﹒１元，上漲

５６﹒８％；煤１﹒６８億噸，減少１４﹒９％，進口均價每噸１０２１﹒３元，上漲

８１﹒２％，較前七月上漲９３﹒３％，漲幅回落；天然氣７１０４﹒５萬噸，減少１０﹒２％

，進口均價每噸３８８２﹒２元，上漲６１﹒６％；大豆６１３２﹒９萬噸，減少８﹒６％，進

口均價每噸４３５４﹒５元，上漲２５﹒６％

初級形狀的塑料１９９３﹒３萬噸，減少１２﹒９％，進口均價每噸１﹒２６萬元，上漲

１１﹒６％；成品油１５１０﹒４萬噸，減少１５﹒９％，進口均價每噸５３３８﹒３元，上漲

３９﹒９％。同期，進口機電產品４﹒５６萬億元，下降３﹒９％。其中，集成電路１﹒８１萬

億元，增長３﹒１％；汽車（包括底盤）２４０５﹒６億元，增長０﹒７％。（ｄｗ）

