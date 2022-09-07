【新冠肺炎】全國新增本土陽性１５７０宗，京滬現多宗社會面個案

《經濟通通訊社７日專訊》內地昨日（６日）新增本土陽性１５７０宗，在連跌五日後錄小

幅反彈。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例３８０例。其中境外輸入病例５７例，含

７例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例３２３例（四川８５例，西藏７６例，內蒙古５７

例，廣東４２例，北京１４例，黑龍江１４例，海南１３例，山東１２例，遼寧２例，江西２例

，新疆２例，重慶１例，貴州１例，陝西１例，青海１例），含３２例由無症狀感染者轉為確診

病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國昨日新增無症狀感染者１３１５例，其中境外輸入６８例，本土１２４７例（西藏

３８９例，黑龍江１７９例，青海１０６例，內蒙古８１例，山東８０例，遼寧７７例，四川

７２例，廣西６８例，江西５８例，貴州２９例，新疆２９例，廣東１８例，河南１４例，陝西

１２例，天津７例，湖北７例，吉林６例，海南６例，甘肅６例，上海１例，浙江１例，安徽１

例）。



＊京滬又現本土確診，陸家嘴金融論壇遭急剎＊



上海社會面清零幾日後，又故態復萌。上海衛健委通報，昨日上海新增本土社會面新冠無症

狀感染者１例，為一名來滬就醫的１１歲女童。根據疫情所涉及區域，上海靜安區天目西路街道

漢庭酒店被列為高風險區，普陀區宜川路街道、黃浦區南京東路街道被列為中風險區。此外，上

海發布微信公眾號稱，在常態化篩查中，松江廣富林街道發現有人員核酸檢測異常。

值得關注的是，據外電報道引述當地官員報道，今日將在上海開幕的年度重磅金融論壇被推

遲召開。上海金融辦稱，今年陸家嘴論壇因為需要深化議題而延遲舉行。目前尚不清楚論壇將於

何時或今年是否還會舉行。一年一度的陸家嘴論壇由上海市政府、人民銀行、銀保監和中證監聯

合主辦。

北京亦有高校爆疫。北京最新通報，６日新增１４例本土確診病例，其中１３例均住在北京

化工大學昌平校區，餘下１例確診病人住中央民族大學附屬中學，為社會面篩查人員。（ｗｌ）

