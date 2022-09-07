【大國博弈】拜登：若習近平出席１１月Ｇ２０峰會，將與對方會面

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統拜登表示，如果中國國家主席習近平出席１１月在峇里

舉行的二十國集團（Ｇ２０）領導人峰會，他肯定會與對方會面。印尼總統佐科維多多早前表示

，習近平和俄羅斯總統普京，都計劃出席Ｇ２０峰會。

早前有報道指，習近平計劃趁出席Ｇ２０峰會期間，順道出訪東南亞，亦會出席在泰國曼谷

舉行的亞太經合組織峰會，期間將與拜登會面。

另外，哈薩克外交部表示，習近平下周三（１４日）將訪問當地，將是自新冠疫情爆發逾兩

年以來，習近平首次外訪。習近平將與哈薩克總統托卡耶夫會面，並簽署多項雙邊文件。



＊中方要求美國務院撤銷對台軍售＊



美國政府日前公布３批總值約１１億美元的對台軍售案。美國國務院表示，向台灣出售的軍

備是防禦性質，中方沒理由有反應。在北京，國防部新聞發言人譚克非回應傳媒提問，要求美方

立即撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫。

美國國務院副發言人帕特爾表示，鑑於大陸加大對台施壓，維持對台灣的安全保證至關重要

，未來會持續滿足台灣的防衛需求，支持台灣實現武裝部隊現代化和保持可靠防禦能力，有關做

法符合「台灣關係法」及「一中政策」。他強調，華府會以負責任及果斷的方式，保持與中國溝

通管道暢通，並依循政策支持台灣。（ｊｔ）（ｚｚ）

