【聚焦人幣】離岸人幣大跌逾２百點穿６﹒９９，即期觸２５個月低

《經濟通通訊社７日專訊》離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤曾大跌逾２００點穿６﹒９９

關，最低見６﹒９９４９，目前仍跌１９３點子，報６﹒９９０５。人民幣即期匯率（ＣＮＹ）

今早大幅低開１６５點子後，跌幅跟隨離岸人幣走勢逐步擴大，一度低見６﹒９７９７，連續失

守６﹒９５、６﹒９６及６﹒９７關，目前跌２８７點報６﹒９７７２，續創自８月４日以來

２５個月新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６０，較上個交易日跌６４點子，錄

四連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，但仍較市場預測均值偏強４５４點，創

２０１８年６月有預測數據以來最大偏強幅度紀錄，同時也是連續第１１個交易日明顯強於市場

預測均值，繼續向市場發出管控人民幣貶值節奏的信號。



＊料監管加碼政策調控，或上調遠購風險準備金率＊



交易員稱，美國聯儲局大幅加息預期繼續支撐美元強勢，人民幣隨非美貨幣明顯承壓，雖然

中間價連續偏強顯示監管控貶信號強烈，但短期或難擋跌勢。近期市場看貶人民幣預期較為一致

，客盤心態也發生變化，結匯盤減少而購匯需求增多，這會加劇人民幣跌勢；若匯價跌速過快，

監管料加碼政策調控，預計上調遠購風險準備金率可能性較高。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，今天的中間價較市場預期偏強幅度創出歷史最大

紀錄，即使是完全打開逆周期因子也無法就這一幅度作出解釋。這意味著監管層針對人民幣快速

貶值採取了更大的穩定力度。劉潔續稱，這些進展有可能令人行近期的貨幣寬鬆政策更為謹慎，

監管需要重新權衡調低利率與匯率貶值的關係，近期ＭＬＦ於９月１５日再次下調及降準的可能

性已經下降，中國短期內利率下行空間受限。（ｊｔ）

