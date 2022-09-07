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07/09/2022 13:42

【聚焦人幣】粵開證券：人民幣或大概率「破７」，但長期無憂

　　《經濟通通訊社７日專訊》離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤曾大跌逾２００點穿６﹒９９
關，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）亦跌近３００點失守６﹒９７關，匯價距離「破７」僅一步之遙
，引發市場高度關注。粵開證券首席經濟學家羅志恒預料短期內人民幣匯率大概率「破７」，但
不必過度擔憂，因人民幣匯率不具備長期貶值的基礎，隨著未來美元指數衝高回落、國內經濟企
穩恢復、政策工具的適當干預，人民幣匯率將重新回到７以下，就像前兩輪「破７」一樣。
　　羅志恒表示，未來人民幣匯率走勢取決於三方面因素。首先是美元指數的強弱。若美國經濟
陷入衰退，通脹壓力緩解，歐洲經濟下行風險減弱，則美元指數或見頂回落，人民幣匯率也將重
新穩定。
　
＊有充足政策工具防止匯率過快貶值＊
　
　　其次是國內經濟恢復情況。若疫情反彈和房地產風險等不能有效控制，經濟下行壓力進一步
增大，人民幣匯率將繼續走貶；若穩增長政策持續發力，經濟企穩恢復，匯率也將走強。
　　最後是維護匯率穩定的政策干預。人行有充足的政策工具以防止匯率過快貶值。外匯存款準
備金率還可繼續下調，釋放美元流動性；上調遠期售匯外匯風險準備金率，增加企業遠期購匯成
本；在人民幣中間價定價機制中使用「逆周期因子」，適度對沖貶值方向的順周期情緒等等。
（ｊｔ）

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