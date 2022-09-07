《廣匯論勢－鄭廣復》油價或拖累加元試１﹒３６，英鎊勿過分悲觀

《廣匯論勢》周一（５日）英國執政保守黨公布新黨魁選舉結果，前外相卓慧思（Ｌｉｚ

Ｔｒｕｓｓ）勝出，昨天（６日）經過英女皇授權後，成為英國史上第三位女首相。在英國面對

超過１０％的通脹率及經濟將陷入衰退之際，卓慧思表示，她將制訂總值１０００億英鎊的紓困

計劃，包括減稅及凍結家庭能源帳單兩年，最快將於明天（８日）宣布。

德意志銀行認為，紓困計劃雖可推動經濟增長，但大規模財政擴張及英倫銀行任務改變可能

損及投資者信心，不要低估英國出現國際收支危機的風險。



＊歐盟與英國債務不相伯仲＊



道理眾人皆知，但在面對高通脹及經濟衰退危機，作為一個負責任的政府，就必須採取行動

去化解燃眉之急，過不了今天，還談甚麼將來？再講，英國政府今年首季財赤僅佔ＧＤＰ的

２﹒６％，即使英國已經脫離歐盟，但仍符合歐盟的不高於３％的規定，而政府債務則佔ＧＤＰ

的９９﹒６％，債務總額為２３６５４億英鎊。

相對而言，歐洲最大經濟體德國，首季財赤僅佔ＧＤＰ的０﹒４％，但債務佔ＧＤＰ的

６８﹒２％。法國經季節性調整後，財赤佔ＧＤＰ的３﹒８％，但債務則佔ＧＤＰ的

１１４﹒４％；意大利只有未經季節性調整的財赤數字，佔ＧＤＰ的３％，但債務比重高達

１５２﹒６％。財赤佔比最大的是匈牙利，達到ＧＤＰ的６﹒９％，而債務則佔７７﹒４％。整

體歐元區首季財赤則佔ＧＤＰ的２﹒３％，債務則佔９５﹒６％。至於貿易方面，英國６月份貿

赤為１１３﹒８７億英鎊，歐元區６月份貿赤為２４６億歐元，故歐元區經濟表現與英國比較亦

不過是五十步笑百步。



＊英國衰退歐盟亦不會好過＊



另外要注意，美國是歐盟最大貿易出口國，比重佔歐元區整體出口比重由２０１１年的

１３﹒７％升至２０２１年的１８﹒３％，而英國則是歐盟第二大貿易出口國，佔總出口約

１３％，而在整體貿易收支方面，歐盟與美國及英國長期維持貿易順差，２０２１年對美國貿易

順差達到１６７０億歐元的紀錄新高，而對英國的貿易順差亦達到１３７０億歐元，對位列第三

的瑞士只有３３０億歐元。由此可見，英國經濟衰退及英鎊匯價貶值都會影響其對歐盟的商品進

口，可謂英國衰落，歐盟亦不會好過！

由於美債市場最具深度，避險資金多選擇流入美債，而非加債或紐債，加上美元利率相對較

高，從而支持美元匯價。不過，英鎊較歐元高息，即使歐洲央行（ＥＣＢ）本周四宣布加息

０﹒７５厘，將存款利率從零上調到０﹒７５厘，仍較英國指標利率低０﹒７５厘，而９月１５

日英倫銀行（ＢＯＥ）亦會公布議息結果，若然ＢＯＥ宣布加息０﹒５厘，歐元與英鎊的息差將

再次拉闊。



＊勿將危機放大自己嚇自己＊



然而，為何英鎊利率較歐元高了１﹒７５厘，英鎊仍明顯較歐元弱？我認為，第一是英國７

月份通脹率達到１０﹒１％，是七大先進國之中最高，ＢＯＥ更預期通脹率將於第四季達到

１３％後才見頂回落，而高通脹削弱了英鎊的購買力；第二，ＢＯＥ表明英國將會陷入經濟衰退

，而且會持續好幾個季度；第三，蘇格蘭計劃在明年舉行脫英公投，縱使可以實行合憲公投的可

能性不大，但仍然對英國經濟及英鎊匯價構成不確定性，成為炒家打壓英鎊的藉口；第四，英鎊

本來就是波動性較大的貨幣，受消息或數據影響而大升大跌不足為怪；第五，ＢＯＥ在非必要時

不會評論英鎊匯價，令炒家無所顧忌。美元好友捨英鎊其誰？



＊極端看法預示危機屆尾聲＊



不過，我還是要提醒投資者不要將些所謂的危機自我放大，過去幾十年來英鎊經歷了不少風

浪，但仍然是全球最貴的貨幣！英鎊兌美元跌穿一算？造夢好了！每當市場將某種危機說得好像

世界末日時，這個危機多半已接近尾聲。猶記得２０１０年時，市場亦有聲音指美元的全球主要

儲備貨幣地位將會崩潰，結果呢？

即便投資者說的全對，英鎊被瘋狂拋售，但若威脅到英國經濟，干預手段絕對可以阻止匯價

進一步下跌並回升。金融市場不是講道理的地方，炒家不會與錢鬥氣，在形勢不利的時候就會乖

乖地離場，受傷的只會是那些固執、不懂得「轉膀」的老散！將時間往前推移一、兩年，我預期

英鎊兌美元將可重上１﹒３０，屆時市場自會給你原因！

今晚加拿大央行議息，預期加息０﹒７５厘，指標利率將會升至３﹒２５厘，超越紐元的３

厘，若然聯儲局ＦＯＭＣ在９月２１日議息後同樣宣布加息０﹒７５厘，則美元及加元這兩隻北

美貨幣將暫時成主要浮動匯率貨幣中最高息者，美元兌加元以１﹒３２２５為短期主要阻力，但

若油價急跌，美元兌加元料會乘勢向上突破，後市可以１﹒３６６０為上升目標。



＊恐經濟衰退而減產難撐油價＊



ＯＰＥＣ＋宣布減產每日１０萬桶以穩定油價，但減產數量小，且帶出的信息是憂慮全球經

濟衰退令原油需求下降，如此，減產難令油價穩定在８０美元以上。紐約期油在８月１６日跌至

８５美元後回升，惟８月３０日高見９７﹒６６美元後，即日呈穿頭破腳的單日轉向下跌，收報

９１﹒６４美元，其後再度失守９０美元，以目前主要經濟體的利率走勢及經濟表現來看，紐約

期油最終傾向跌穿８０美元，預期跌至６０美元才有望回穩。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復

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