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即市新聞

07/09/2022 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌２３０點穿６﹒９７，五連貶創逾兩年低

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開１６５點子後，跌幅急
速擴大，盤中連續失守６﹒９５、６﹒９６、６﹒９７及６﹒９８關，全日最低見６﹒９８０８
，尾盤跌勢稍緩，最終收跌２３０點報６﹒９７１５，五連跌，續創自８月４日以來逾兩年新低

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４１點子，報６﹒９８５３，早盤曾大跌逾２００點穿
６﹒９９關，最低見６﹒９９４９。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１６０，較上個交易日跌６４點子，錄
四連貶，刷２０２０年８月２５日以來逾兩年新低，上個交易日報６﹒９０９６。
　
＊分析：當局並未尋求捍衛特定點位，不會堅守７算＊
　
　　澳新銀行外匯策略師Ｋｈｏｏｎ　Ｇｏｈ最新點評稱，對中國當局減輕人民幣貶值壓力的決
心毫不懷疑，但並未尋求捍衛特定點位，更多是管理節奏並防止突然狀況。若貶值壓力依然延續
，人民銀行可能會將遠期售匯風險準備金率上調至２０％，或在香港市場增發離岸票據。
　　豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，除非美國聯儲局軟化鷹派政策立場，中國當局可能需要
推出更多措施來穩定人民幣匯率，不過料不會堅守７元點位；短期美元兌離岸人民幣可能在
６﹒９－７之間交投，有可能突破上限。（ｊｔ）

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