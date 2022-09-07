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即市新聞

07/09/2022 15:35

【數據解讀】分析：人幣貶值對沖出口下行，四季度經濟應能上台階

　　《經濟通通訊社７日專訊》外部需求放緩、國內疫情與極端天氣擾動疊加下，中國８月外貿
表現遜預期，特別是全球大宗商品價格的回落，令價格對中國出口的支撐力度降低。華創證券投
資顧問部總經理屈慶指出，歐洲發生能源危機以後，中國是有出口替代的，如化工、一些新能源
等方面，所以未來一段時間可能中國出口份額還會增加，即總蛋糕下降的情況之下中國份額佔比
可能會提高。
　　此外，屈慶認為，最近人民幣貶值速度較快，這種貶值會對沖出口的下行的趨勢，所以出口
它還是表現出相對韌性。
　　海關數據顯示，中國首八月貿易順差同比大幅擴大。方正中期期貨金融衍生品研究員彭博就
此分析，這顯示外貿形勢整體仍保持良好，對中國經濟穩增長構成了較大的貢獻。他也認為，人
民幣貶值後中國商品競爭力提升，有利於出口增加。「雖然外需有所放緩出口有一定壓力，但預
計四季度仍將維持增長的態勢，疊加國內經濟穩定恢復，中國四季度經濟增速應能上一個台階。

　　中國海關公布，以美元計，８月出口同比增７﹒１％，增速較上月大幅回落１０﹒９個百分
點，顯著低於市場預期的增１２﹒８％；當月進口同比增０﹒３％，增速亦較上月回落２個百分
點，亦大幅低於市場預期的增１﹒１％。８月以美元計價出口和進口同比增速均創四個月最低水
平。８月貿易順差７９３﹒９億美元，較上月有記錄以來高位顯著回落，亦低於市場預期的
９２７億美元。（ｗｌ）

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