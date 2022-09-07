【債務風險】標普：中國收緊外債發行，違約房企將無法新債還舊債

《經濟通通訊社７日專訊》標普全球評級今日表示，中國當局出台新規收緊境外發債，可能

加大實力較弱企業的再融資風險，將勸退較弱實體涉足境外市場。不過標普認為，新規終版或允

許用新債置換舊債，令違約發行人能夠更靈活地進行債務重組。

標普全球評級信用分析師李暢認為，政府的目標是在長期降低中國的外債風險，但短期而言

新規可能加劇再融資風險。他並稱，意見稿反映出政府期望削減信用狀況較弱、風險管理不善的

企業的外債發行規模；預計新規將尤其重創投機級實體，使其外債發行規模在一段時間內保持低

位。



＊新規下有違約的實體將不符合發行人資質＊



發改委８月底就《企業中長期外債審核登記管理辦法（徵求意見稿）》，明確將境內企業間

接到境外借用外債納入管理範圍，提出外債用途正面導向和負面清單；企業發行期限超過一年的

境外債務須發改委正式審核。新規意見稿提高了對發行人資質的要求，困境實體（未償債務違約

的實體）不符合借用外債條件。發改委還明確了募集資金用途，以防地方政府使用隱性債務或挪

用資金，這可能會抑制地方政府融資平台（城投）的發債。

標普指出，自２０１５年外債發行要求放鬆以來，中國的境外企業債券發行規模便直線上升

。從２０１５年的２５０億美元攀升至２０２１年的１２９０億美元。但發生創紀錄的違約後，

２０２２年發債規模顯著下降，使得監管機構有意收緊發債審批標準。就陷入困境的發行人而言

，對發行新債的限制將排除其用新債置換舊債的選項，這會限制房地產開放商應對外債違約，因

許多中國企業都將債務置換作為重組的重要手段。（ｗｌ）

