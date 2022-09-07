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即市新聞

07/09/2022 11:04

【聚焦數據】８月美元計出口增７﹒１％進口增０﹒３％，大遜預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關公布，以美元計，８月出口同比增７﹒１％，增速較上
月大幅回落１０﹒９個百分點，顯著低於市場預期的增１２﹒８％；當月進口同比增０﹒３％，
增速亦較上月回落２個百分點，亦大幅低於市場預期的增１﹒１％。
　　８月貿易順差７９３﹒９億美元，較上月有記錄以來高位顯著回落，亦低於市場預期的
９２７億美元。８月出口３１４９﹒２億美元，進口２３５５﹒３億美元。
　　今年１－８月，中國以美元計價出口同比增長１３﹒５％，進口同比增長４﹒６％；貿易順
差５６０５﹒２億美元，同比擴大５６﹒７％。１－８月出口２﹒３８萬億美元，進口１﹒８１
萬億美元。
　
＊８月人幣計出口同比增１１﹒８％，進口增４﹒６％＊
　
　　若人民幣計價，８月出口同比增１１﹒８％，進口增長４﹒６％；貿易順差５３５９﹒１億
元（人民幣．下同）。出口２﹒１２萬億元，進口１﹒５９萬億元。
　　１－８月，以人民幣計價出口同比增１４﹒２％，進口增長５﹒２％；貿易順差３﹒６６萬
億元，同比擴大５８﹒２％。１－８月出口１５﹒４８萬億元，進口１１﹒８２萬億元。
（ｗｌ）
　

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