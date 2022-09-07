  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/09/2022 11:13

【聚焦數據】首８月中美貿易總值３﹒３５萬億人幣，增１０﹒１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》據海關統計，今年前８個月，對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥
伴進出口增長。美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值３﹒３５萬億元（人民幣．下同），增長
１０﹒１％，佔外貿總值的１２﹒３％。東盟仍為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為４﹒０９
萬億元，增長１４％，佔外貿總值１５％。歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為３﹒７５萬億元
，增長９﹒５％，佔１３﹒７％。
　　同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口８﹒７７萬億元，增長２０﹒２％。其中，出口
４﹒９６萬億元，增長２０﹒４％；進口３﹒８１萬億元，增長２０％。
　
＊民營企業進出口快速增長、比重提升＊
　
　　前８個月，民營企業進出口１３﹒６８萬億元，增長１４﹒９％，佔外貿總值的５０﹒１％
，比去年同期提升２﹒１個百分點。其中，出口９﹒３萬億元，增長２０﹒２％，佔出口總值的
６０％；進口４﹒３８萬億元，增長５％，佔進口總值的３７﹒１％。同期，外商投資企業進出
口９﹒１７萬億元，增長２﹒４％，佔外貿總值的３３﹒６％。國有企業進出口４﹒４萬億元，
增１５﹒１％，佔外貿總值的１６﹒１％。
　　一般貿易進出口兩位數增長、比重提升。前８個月，一般貿易進出口１７﹒５５萬億元，增
長１４﹒１％，佔外貿總值的６４﹒３％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口
９﹒９６萬億元，增長２０﹒１％；進口７﹒５９萬億元，增長７％。同期，加工貿易進出口
５﹒４８萬億元，增長３﹒５％，佔２０﹒１％。其中，出口３﹒４６萬億元，增長５﹒１％；
進口２﹒０２萬億元，增長０﹒９％。（ｃｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道07/09/2022
【外幣定存】高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕價」風險
人氣文章大行報告07/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇比亞迪、吉利　一click就知道
人氣文章開市Good Morning07/09/2022
熊麗萍料港股18500有支持　籲入市須審慎
人氣文章財經熱話07/09/2022
【虛幣世界】市場憂慮聯儲派鷹，比特幣跌穿19000美元
人氣文章中國故事06/09/2022
《神州經脈》外匯降準人幣未止跌　滬指奪回三千二　外資連四日走
人氣文章財經熱話06/09/2022
人行降外匯存準率內房借勢炒上　惟樓市仍低迷升勢恐難持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金