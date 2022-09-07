【聚焦數據】首８月中美貿易總值３﹒３５萬億人幣，增１０﹒１％

《經濟通通訊社７日專訊》據海關統計，今年前８個月，對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥

伴進出口增長。美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值３﹒３５萬億元（人民幣．下同），增長

１０﹒１％，佔外貿總值的１２﹒３％。東盟仍為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為４﹒０９

萬億元，增長１４％，佔外貿總值１５％。歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為３﹒７５萬億元

，增長９﹒５％，佔１３﹒７％。

同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口８﹒７７萬億元，增長２０﹒２％。其中，出口

４﹒９６萬億元，增長２０﹒４％；進口３﹒８１萬億元，增長２０％。



＊民營企業進出口快速增長、比重提升＊



前８個月，民營企業進出口１３﹒６８萬億元，增長１４﹒９％，佔外貿總值的５０﹒１％

，比去年同期提升２﹒１個百分點。其中，出口９﹒３萬億元，增長２０﹒２％，佔出口總值的

６０％；進口４﹒３８萬億元，增長５％，佔進口總值的３７﹒１％。同期，外商投資企業進出

口９﹒１７萬億元，增長２﹒４％，佔外貿總值的３３﹒６％。國有企業進出口４﹒４萬億元，

增１５﹒１％，佔外貿總值的１６﹒１％。

一般貿易進出口兩位數增長、比重提升。前８個月，一般貿易進出口１７﹒５５萬億元，增

長１４﹒１％，佔外貿總值的６４﹒３％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口

９﹒９６萬億元，增長２０﹒１％；進口７﹒５９萬億元，增長７％。同期，加工貿易進出口

５﹒４８萬億元，增長３﹒５％，佔２０﹒１％。其中，出口３﹒４６萬億元，增長５﹒１％；

進口２﹒０２萬億元，增長０﹒９％。（ｃｔ）

