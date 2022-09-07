【ＦＯＣＵＳ】頑強放閃終露疲態，傳統出口臨印越勁敵

【ＦＯＣＵＳ】先行指標連續１６個月收縮，過去三個月卻頑強放閃的中國出口，８月終顯

露疲態。拋開基數效應抬升、全球需求低迷、商貿樞紐靜態管理等因素，細看分項，勞動密集型

產品如服裝、鞋靴、箱包、塑料製品等出口額節節下跌，或警示世界製造業工廠洗牌大勢已啟。



＊基數效應、外需低迷等拖累＊



５月、６月、７月，增速連超預期的出口，跟製造業ＰＭＩ「新出口訂單指數」持續背離的

迷霧，終於在８月消散。

海關總署周三（７日）公布，８月美元計出口按年升７﹒１％，較７月１８％的增速腰斬逾

半，亦大遜市場預期的１２﹒８％。對前四大貿易夥伴的出口齊急劇放緩，東盟２５％（７月為

３３％）、歐盟１１％（７月為２３％）、美國－４％（７月為１１％）、韓國５％（７月為

１５％）；對俄羅斯的出口，則略減速至２６％（７月為２８％）。

出口標題數字大幅回落，有多重因素：其一是基數效應，去年８月出口兩年復合增速為

１７％，較７月的１３％抬升；其二是外需低迷，８月標普全球製造業ＰＭＩ顯示，當月新訂單

流入量降幅錄２０１２年歐債危機以來最大；其三是疫情封控，以「全球小商品之都」義烏為例

，當月１１日起全域靜默管理，到２１日才完全解除。



＊摩拳擦掌分羹紡織電子商品＊



時值傳統聖誕出貨季，內地龍頭港口上海、寧波的出口集裝箱運價指數，８月卻雙雙按月急

挫２１％、２３％；當月，佔出口總值逾半壁江山的機電產品出口額按月跌逾４％，勞動密集型

的服裝、鞋靴、箱包、塑料製品出口額亦分別按月縮水６％、９％、９％、８％。

另一邊廂，印度、越南似正摩拳擦掌搶佔傳統中國製造的份額。數據顯示，印度８月通過海

運向美國出口的聖誕節商品按年翻了兩倍，並超越薩爾瓦多，躋身美國進口Ｔ恤的前五大供應國

（前四大為洪都拉斯、孟加拉、尼加拉瓜、中國）。在越南，當地紡織服裝協會

（ＶＩＴＡＳ） 更早已設定雄心勃勃的全年出口服裝、紡織品４３０億美元的目標。

至於技術含量較高的電子產品，越南正在建設蘋果的第二大產品線，以組裝ｉＰａｄ和

ＭａｃＢｏｏｋ，谷歌亦據報將部分Ｐｉｘｅｌ７手機轉移至當地生產；另有分析師預計，印度

明年能夠與中國同步生產蘋果下一代手機ｉＰｈｏｎｅ１５。

儘管世界製造業工廠洗牌大勢或已啟，但中國完整的產業群、供應鏈、基礎設施等優勢一朝

一夕仍難改變。聯合國《國際工業統計年鑑（２０２１）》就顯示，在其追踪的２２個製造業類

別中，中國產出佔第一的類別達１６個，而其餘６個類別則排名第二。

