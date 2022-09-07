《投資智慧－鄧聲興》望香港政府能繼續積極推動發展航天科技

《投資智慧》深交所表示，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股

通標的證券名單發生調整並自９月５日生效。股份共有２０隻調入及１６隻調出，調入股份受到

市場追捧，其中香港航天科技（０１７２５）曾升逾一倍，高見１８﹒６元，９月５日收市升

７５﹒１４％，報１６﹒２元，成升幅榜首位。香港航天科技作為本港首個，且是唯一一個衛星

製造商，依托香港國際化中心地位與ＷＴＯ獨立關稅區的區位優勢，以衛星製造、衛星發射、衛

星測控、衛星應用為核心，致力創新服務全球商業航天生態圈，推動航天產業高效集成發展。



全球航天科技事業的發展前景不容小覷。據估計，全球航天工業的收入在２０４０年將超過

１萬億元（美元．下同）。與此同時，進入太空的成本正在大幅下降。目前，通過可重複使用的

火箭發射衛星的成本已從２億元降至約６０００萬元，並有可能降至５００萬元。大規模生產衛

星可以將生產成本從每顆衛星５億元降低到５０萬元。從衛星相關業務來看，於衛星製造方面，

預計２０３０年全球在軌衛星將超過１０萬顆，到２０４０年全球布局低軌衛星將超過１５萬顆

；衛星發射方面，預計２０４０年低軌衛星發射每年需求超過３－５萬顆，商業衛星發射場、尤

其是近赤道位置將成為航天工業的最重要基礎設施；衛星測控方面，預計２０４０年全球對衛星

商業測控與地面服務需求規模將超過１５萬顆衛星。而在衛星應用方面，２０２２年，僅中國智

慧城市應用市場已超２５萬億元人民幣，近即時衛星數據需求逐年提升。面對市場對即時衛星通

訊、衛星導航、智慧城市發展的爆發式需求，衛星產業將迎來潛力無窮的商機。



近年來，國家在航天科技事業上不斷開創先河，在全球航天領域名列前茅。香港一直以來也

都積極參與內地航天事業的發展，如持續在學校推動ＳＴＥＭ╱ＳＴＥＡＭ教育，加強學生對科

學及科技的興趣；本港亦有數間大學有提供航空航天方面的課程等。香港擁有雄厚的基礎科研實

力、突出的科研能力，亦有大學團隊參與國家太空探究項目。展望未來，望香港政府能繼續大力

支持航天科技這類高新技術、高產值行業的發展，加強對航天科技領域的投資，積極推動發展航

天科技，以鞏固香港國際金融中心、發展提升香港科創中心的地位。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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