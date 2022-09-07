《拆局麒想－林嘉麒》歐債新危機醞釀中，拆局了解隨時爆煲

《拆局麒想》恒指日內（７日）跌穿１９０００點水平，市場氣氛進一步轉差，債市反映的

風險急升，拆局細看，就知道問題非同小可，嚴重的話會出現歐債危機翻版。隔晚美債債息曲線

Ｂｅａｒ Ｓｔｅｅｐ，長債債息升幅高於短債，超長年期的３０年國債更升至３﹒４９７５％

，創２０１４年高位。債息向上，主要是實質利率推升所致，目前實質利率水平已升至

０﹒８５％，跟６月中時高位０﹒８９％，只差４點子左右。有交易員預計，基於美債債息由之

前集中短息升勢，變成為全線上移Ｗｈｏｌｅ ｃｕｒｖｅ ｒｅｐｒｉｃｉｎｇ，實質利率有

可能上試２０１８年的１﹒１７％高位。



構成債息再度向上原因有幾方面；包括昨晚（６日）美國經濟數據高於預期，其次是美國企

業債新發行大增，以及歐洲問題傳導。值得留意的是，昨晚，據統計美國最少有１９家企業發行

債券，集資３５０億美元，惟平均認購倍數僅２﹒８倍，較２０２１年全年或年初至今的２﹒９

倍平均數為低。由於供應太多，據報最少三宗債券發行告吹。另一方面，歐洲問題似乎會是金融

市場短期震央，英國Ｌｉｚ Ｔｒｕｓｓ拜相，重申既要減稅又會限制能源價格升幅，憂慮通脹

可能成為長期現象，令英國債息全線抽高，３０╱４０╱５０年期債息單日升幅達２０點子。十

年英債息率創下２０１４年高位，亦是傳導至美國市場，推升美債債息向上原因之一。更叫市場

關注是，歐洲似乎已經開始出現Ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ Ａｑｕｅｅｚｅ情況，亦即市場開始爭

相尋求最低風險資產，鎖定更多抵押品以備不時之需。



歐洲最安全的資產，一定不是英國國債，更不是法國及意大利債券，而是德債。昨晚情況值

得留意之處是，正當全球短中長期債息向上之際，被視為最安全而又流通的２年期德債息率一度

跌穿１％，為７月２６日以來首次。歐洲加息預期未有降溫，短期德債債息不升反跌，說穿了就

是市場開始爭奪高質素抵押品。另一個更重要指標是，德國兩年期債息Ｓｗａｐ Ｓｐｒｅａｄ

升至１３０點子，創下２００８年有記錄以來最高。兩年期債息較同年期掉期溢價越高，乃反映

投資者願意支付更大成本持有德債，很大程度是市場擔心高質素抵押品將會短缺訊號，間接上亦

預示市場對短期歐洲問題進一步惡化憂慮，於是盡快在最短時間鎖定更多安全資產。所以，要判

斷及理解短期國際市場情況，識睇緊係睇德債！



歐洲目前將整個能源短缺問題財赤化，補貼及限價措施耗資合共數千億歐元之外，能源企業

及相關交易商面對大量追收孖展，芬蘭政府警告隨時變雷曼翻版。最簡單理解，能源公司一方面

被限價，成本未能轉嫁，收入大減已經影響現金流。同時間，能源公司及相關交易商一直都會進

行對沖活動，價格波動就要被追收孖展，保守估計整個歐洲涉及的能源孖展追收規模或達１﹒５

萬億歐元。昨日，芬蘭Ｆｏｒｔｕｍ Ｏｙｊ及瑞士Ａｘｐｏ已緊急籌組合共約６０億歐元信貸

，以應付整個追收按金。歐洲當局預計周五召開緊急會議，商討應對辦法，暫停整個能源衍生產

品市場交易是方案之一。目前，尚未清楚歐洲央行角色，基於加息仍事在必行，拉加德似乎繼引

入ａｎｔｉ ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ工具後，似乎遲早無可避免會以某程度將整個歐洲能

源市場Ｂａｉｌ Ｏｕｔ，為能源危機財赤化提供支緩。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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