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即市新聞

07/09/2022 11:50

《樓市亮話－湯文亮》現在轉軚的人幾時再轉軚

　　《樓市亮話》有老友話現在除了我之外，差不多所有人都已轉軚睇淡樓市，當中包括知名分
析員，物業代理頭頭等，地產商當然唔會睇淡，否則點樣賣樓。
　
　　我話很難轉軚，因為在這幾個月入了不少租客，雖然租金比以往減少，但幅度亦不很大，而
且續租的租客要求的是一份長租約，不似得在過去一兩年，不斷以短租約續租，而且在今年中秋
節，我們收到不少由租客及物業代理送來的月餅及果籃，數量之多為歷來之冠，足見租客對前景
有信心，租客有信心，我無理由沒有信心，還有，如果我睇淡，我恐怕租客叫我減租。
　
　　老友話我再唔轉軚，總有一日會後悔莫及，我話樓市雖然在劣勢，總要有人保持信心，守住
個陣地，否則，當樓市突然掉頭回升，所有地產從業員就會被人笑到失暈，以後都唔會有人夠膽
評論樓市。
　
　　老友問我對樓市意見，我認為樓價跌得太少，在全民睇淡的情況下，樓價亦只不過比高峰時
下跌了８％，在沒有通關以及加息不多於１﹒５％情況下，極其量再下跌多５％，到時候又會有
不少人再轉軚，起碼物業代理頭頭會話樓價已經跌到咁上下，有買就要趁手。
　
　　令到樓市下跌的因素不外乎加息以及移民潮，相信大家亦耳熟能詳，而所發揮的負面作用亦
已經差不多到了極限，賣樓移民的人不會再大幅增加，美匯太強，美聯儲局加息即是浪費彈藥，
萬一唔加息或者加息的幅度很少，以及香港通關，樓市會作出甚麼反應？我相信三兩個箭步就會
掉頭回升，只是下跌８％實在太少，倫敦豪宅未計英鎊貶值都已經下跌１７％。老友問我幾時轉
軚，不如問下那些現在轉軚的人幾時或者在甚麼情況下再轉軚。
　
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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