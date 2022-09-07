《股海恒言－葉澤恒》多項因素將利好內地餐飲業

《股海恒言》據中國國家統計局及獨立行業顧問弗若斯特沙利文的數據顯示，內地的飲食業

市場規模由２０１４年大約２﹒９萬億元（人民幣．下同），反覆升至２０１９年的４﹒７萬億

元，年複合增長率１０﹒１％。雖然全球疫情於２０２０年爆發，一度令內地餐飲業市場規模收

縮至４萬億元，但市場規模在２０２１年已經回升至疫情前水平。由於內地餐飲業發展多元化，

加上政府推出措施支持餐飲業，與及未來有大型體育賽事舉行，疫情限制措施有機會逐步放寬，

均有利內地餐飲業市場發展。



＊支持餐飲業政策有利推動經濟表現＊



為支持內地餐飲業，中國商務部等部門於６月印發《關於抓好促進餐飲業恢復發展扶持政策

貫徹落實工作的通知》，要求加快推動相關補貼出台、開拓融資渠道、落實對企業的紓困措施等

，加上省市政府向市民派發消費券，預料可以推動內地餐飲業復甦。據中國國家統計局及中國國

家信息中心的資料，若計入相關連帶的增加值，２０１８至２０２０年餐飲業的規模分別達

１﹒２０萬億元、１﹒３１萬億元及１﹒１６萬億元。因此，預料內地政府將持續促進餐飲業發

展，以推動內地經濟表現。



＊內地人均餐飲消費有上升空間＊



據中國國家統計局的資料，去年內地居民全年人均可支配收入約３﹒５萬元，對比２０１５

年約２﹒２萬元，年複合增長率超過８％。由於居民收入持續上升，故對於餐飲業的需求及消費

開支有所增加。據中國連鎖經營協會及金融機構華興資本聯合發表的《２０２２年中國連鎖餐飲

行業報告》，在不同餐飲類別中，主要餐飲類別的人均消費均有所上升，例如：火鍋的人均消費

按年升近１５％至８３元，西餐及亞洲料理的人均消費更超過１００元以上。若內地經濟可以進

一步復甦，與及內地居民收入持續上升，預料餐飲業的人均消費有上升空間。



＊內地餐飲業發展邁向多元化＊



據數據統計機構中商情報網的資料推算，２０２０年中菜佔內地餐飲業的規模最大，達到約

３﹒１萬億元。當中，火鍋佔最大百分比，達到１４﹒１％，市場規模達到約４４００億元。雖

然疫情影響內地火鍋業的市場規模，但據《２０２２年中國連鎖餐飲行業報告》估計，內地火鍋

行業的市場規模將逐步擴大至２０２４年的６４００億元。

據弗若斯特沙利文數據顯示，內地餐飲業市場的另一發展方向是快餐業和酒吧業，內地中式

及西式快餐行業，規模將由２０１９年約７６００億元及２７００億元，逐步提升到２０２４年

的約１﹒１萬億元及４１００億元，到２０２４年，兩者合計佔內地餐飲業市場總規模將達到

２４﹒０５％。

至於內地酒吧行業，其市場規模於２０１９年達約１２００億元，並估計將於２０２５年進

一步升至１８００億元。此外，世界盃將於今年１１月中舉行，預期屆時不少內地市民將會外出

光顧食肆或酒吧觀賞賽事，令餐飲業受惠。



＊總結＊



隨著內地推出各種措施以支持餐飲業，加上內地餐飲業發展邁向多元化，人均消費亦有上升

空間，與及未來有大型體育盛事舉行及有機會放寬疫情限制措施，均有利內地餐飲業的未來發展

。《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與內地餐飲業相關股份



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文、中國商務部、中國國家信息中心、中國連鎖經營

協會、華興資本、中商情報網



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