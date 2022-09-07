【新冠肺炎】葵涌石籬（二）邨石祥樓強檢發現３３宗陽性個案

《經濟通通訊社７日專訊》政府完成葵涌石籬（二）邨石祥樓圍封強檢，約１８７０人接受
了檢測，發現３３宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。
另外，政府在行動中派員到訪約７８０戶，當中６１戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進
。（ｃｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話07/09/2022
【虛幣世界】市場憂慮聯儲派鷹，比特幣跌穿19000美元
|中國故事06/09/2022
《神州經脈》外匯降準人幣未止跌 滬指奪回三千二 外資連四日走
|財經熱話06/09/2022
人行降外匯存準率內房借勢炒上 惟樓市仍低迷升勢恐難持續
|財經熱話06/09/2022
【能源危機】李振豪料天然氣、油價走勢分歧 油價竟易跌難升？
|財經熱話06/09/2022
卓慧思拜相英鎊反彈匯控渣打造好 惟恐續受困經濟衰退憂慮
|FOCUS06/09/2022
【FOCUS】央媽明暗兼施期維穩 人幣弱勢暫難言轉向
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰