【新冠肺炎】葵涌石籬（二）邨石祥樓強檢發現３３宗陽性個案

《經濟通通訊社７日專訊》政府完成葵涌石籬（二）邨石祥樓圍封強檢，約１８７０人接受

了檢測，發現３３宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府在行動中派員到訪約７８０戶，當中６１戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進

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