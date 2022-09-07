【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４８億元，買中海油沽美團

《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）恒指高開３６點，報１９２６１點。最高升１３２

點報１９３５８點，最低跌１１８點報１９１０７點。恒指收報１９２０２點，跌２２點或

０﹒１２％。

北水全日淨流入９﹒４８億元，減少６７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋石

油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依

次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、信達生物（０１８０１）。

主板成交８２２﹒１９億元減少１６﹒５％。其中港股通成交２１７﹒１億元，佔總成交

２６﹒４％。



＊內地明凌晨上調汽柴油價＊



在成品油價格五連跌後，國家發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品

油價格形成機制，自２０２２年９月６日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高

１９０元和１８５元（人民幣．下同）。

本輪是國內油價２０２２年第十七次調價，調價後，成品油年內呈現「十一漲六跌」格局。

以油箱容量５０Ｌ的普通私家車為例，這次調價後，車主加滿一箱油將多花７﹒５元左右。柴油

方面，油箱容量為１６０Ｌ的大貨車，加滿一箱油將多支出約２５﹒６元。

中國海洋石油升０﹒８％報１０﹒１２元，北水淨買入３﹒９億元；騰訊控股跌１﹒５％報

３１４﹒２元，北水淨買入３﹒８億元；中國海外發展升３﹒５１％報２２﹒１元，北水淨買入

１﹒７億元。

美團跌０﹒１２％報１７３﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；吉利汽車升３﹒２７％報

１４﹒５４元，北水淨賣出１﹒５億元；信達生物跌２﹒１７％報２９﹒２５元，北水淨賣出

９４００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９２

騰訊控股 （００７００） ３﹒８５

中國海外發展 （００６８８） １﹒７３

中國移動 （００９４１） １﹒３４

中遠海控 （０１９１９） ０﹒６４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －２﹒３８

吉利汽車 （００１７５） －１﹒５０

信達生物 （０１８０１） －０﹒９４

中糧家佳康 （０１６１０） －０﹒４５

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１４

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