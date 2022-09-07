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07/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４８億元，買中海油沽美團

　　《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）恒指高開３６點，報１９２６１點。最高升１３２
點報１９３５８點，最低跌１１８點報１９１０７點。恒指收報１９２０２點，跌２２點或
０﹒１２％。
　　北水全日淨流入９﹒４８億元，減少６７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋石
油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依
次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、信達生物（０１８０１）。
　　主板成交８２２﹒１９億元減少１６﹒５％。其中港股通成交２１７﹒１億元，佔總成交
２６﹒４％。
　
＊內地明凌晨上調汽柴油價＊
　
　　在成品油價格五連跌後，國家發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品
油價格形成機制，自２０２２年９月６日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高
１９０元和１８５元（人民幣．下同）。
　　本輪是國內油價２０２２年第十七次調價，調價後，成品油年內呈現「十一漲六跌」格局。
以油箱容量５０Ｌ的普通私家車為例，這次調價後，車主加滿一箱油將多花７﹒５元左右。柴油
方面，油箱容量為１６０Ｌ的大貨車，加滿一箱油將多支出約２５﹒６元。
　　中國海洋石油升０﹒８％報１０﹒１２元，北水淨買入３﹒９億元；騰訊控股跌１﹒５％報
３１４﹒２元，北水淨買入３﹒８億元；中國海外發展升３﹒５１％報２２﹒１元，北水淨買入
１﹒７億元。
　　美團跌０﹒１２％報１７３﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；吉利汽車升３﹒２７％報
１４﹒５４元，北水淨賣出１﹒５億元；信達生物跌２﹒１７％報２９﹒２５元，北水淨賣出
９４００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒９２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒８５
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　１﹒７３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒３４
　　中遠海控　　　（０１９１９）　　　　　　０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒３８
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒５０
　　信達生物　　（０１８０１）　　　　　－０﹒９４
　　中糧家佳康　（０１６１０）　　　　　－０﹒４５
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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