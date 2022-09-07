  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/09/2022 19:20

《日入而息》蔚來次季蝕近２３億人幣，觀塘商業地收２４份意向書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
蔚來（０９８６６）次季經調整淨虧損擴至２２﹒６７億人幣，交付量升１４﹒５％　　　　　
市建局表示觀塘市中心商業地共收２４份意向書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東亞銀行（０００２３）批准宣派特別股息每股０﹒４８元　　　　　　　　　　　　　　　　
傳李澤楷旗下富衛集團擬明年在港ＩＰＯ，籌７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位；本港首三季新股集資５４７億元，排名
全球第四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會裁定就太陽城（０１３８３）提出的強制全面要約適當價應為０﹒０６９元　　　　　　
上季永久離港提取強積金宗數按季增１４％，涉逾２１億　　　　　　　　　　　　　　　　　
安達臣道地盤塌天秤，造成１死７傷１失蹤；安達臣道地盤意外或因天秤基座出問題，已發出停
工通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１０１９４宗確診，再增１６宗死亡個案；學校呈報１３６１宗確診，２２間學校２４
班須停課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
８月美元計出口增７﹒１％進口增０﹒３％，大遜預期；首８月中美貿易總值３﹒３５萬億元人
民幣，增１０﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收１５８點報１９０４４，科指低收５２點報４０１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬綜指悶升０﹒０９％，出口數據弱疊加外資流出隱憂　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
英國國債遭拋售，鎊匯短期仍受壓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報０﹒９８９７╱０１，日圓最新報１４４﹒２２╱２５　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華晨中國（０１１１４）中期純利跌８９％至８﹒３億元人民幣，
　　不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東亞銀行（０００２３）批准宣派特別股息每股０﹒４８元　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳李澤楷旗下富衛集團擬明年在港ＩＰＯ，籌７８億元　　　　　
　　鼎石資本（００８０４）午後停牌，停牌前報０﹒０３３元升近１
　　８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石四藥（０２００５）抗生素藥品獲內地批發生產註冊批件　　　
　　保誠（０２３７８）委任Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ｔｅａｒ為企業事務
　　總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里巴巴（０９９８８）啟動第６屆９５公益周，引入公益直捐及
　　新互動方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉里物流聯網從華僑永亨銀行獲首筆可持續發展相關貸款　　　　
　　大華銀行向萬裕科技提供１億元三年期綠色貸款　　　　　　　　
　　渣打香港及螞蟻銀行（香港）加盟成為「易信連」合作夥伴　　　
　　置地公司推出３項可持續發展措施，每年投入最多１億美元升級物
　　業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華懋與Ｈｅｌｉｃａｌ達協議以１﹒５８５億英鎊購入倫敦辦公大
　　樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　領展（００８２３）東涌富東街市作先導試點，推出廚餘回收計劃
　　滿貫集團（０３３９０）與京東乾石及法東訂立合作協議　　　　
　　比亞迪（０１２１１）Ａｔｔｏ　３在澳洲首批交付成功，入門級
　　車型１１月生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聯合醫務（００７２２）成立創科中心，首夥科大開發「ＡＩ小護
　　理」應用程式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　環球醫療（０２６６６）附屬１８﹒４億售基礎資產，並擬於上交
　　所發行ＡＢＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＣＬＳＡ（０６８７７）暫停公司於澳洲業務運營　　　　　　　
　　復旦張江（０１３４９）外用ＪＡＫ１藥物用於治療ＡＤ的臨床試
　　驗申請獲受理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒大系７３﹒０７億元完成拍賣盛京銀行持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＯＨＯ中國（００４１０）潘石屹辭去董事會主席，潘張欣辭去行政總裁　　　　　　　　　
融創中國（０１９１８）在港收到清盤呈請，擬定１１月１６日聆訊　　　　　　　　　　　　
聯交所表示下周二取消桑德國際（００９６７）上市地位　　　　　　　　　　　　　　　　　
陽光１００（０２６０８）首八個月合同銷售額跌６５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報萬國數據（０９６９８）正考慮在新加坡進行第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　
特步（０１３６８）公布全新品牌戰略定位，以「世界級中國跑鞋」面向國際市場　　　　　　
證監會裁定就太陽城（０１３８３）提出的強制全面要約適當價應為０﹒０６９元　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　分析指人幣貶值對沖出口下行，四季度經濟應能上台階　　　　　
　　首八月中國自俄羅斯進口同比勁升５０﹒７％　　　　　　　　　
　　民營企業５００強榜單發布，京東超越華為首居榜首　　　　　　
　　３４４個藥品通過內地醫保目錄初審，通過率七成　　　　　　　
　　首８月汽車出口增逾５７％，原油煤天然氣進口均減少　　　　　
　　首８月中美貿易總值３﹒３５萬億元人民幣，增１０﹒１％　　　
　　８月美元計出口增７﹒１％進口增０﹒３％，大遜預期　　　　　
　　內地醫藥集採將擴大至脊柱類耗材及種植牙耗材　　　　　　　　
　　原定今明召開的上海陸家嘴論壇推遲舉辦　　　　　　　　　　　
　　肖遠企稱警惕經濟社會風險向銀行體系傳導的滯後效應　　　　　
　　人行續３１日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量　　　　　
　　信安表示中國在岸債券因寬鬆環境而具吸引力　　　　　　　　　
　　首單３００億能源保供特別債發行，緩解發電央企壓力　　　　　
　　河南周口大幅放寬樓市調控，上月當地公交車曾停運　　　　　　
　　國資委表示已有６５家央企捐款１１﹒６８億元人民幣賑災　　　
　　瀘定地震遇難人數升至７２人，今早再發生３級地震　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌１﹒８２％，傳台積電暫緩高雄工廠擴產　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　元朗７２１事件六旬漢拳頭藤條施襲，暴動及傷人罪成　　　　　
　　５人參與理大暴動，被判囚３７至４８個月　　　　　　　　　　
　　初選案黃子悅、尹兆堅今到高院聆訊，冀盡快判刑　　　　　　　
　　羊村繪本案５人被控發布煽動刊物罪全部罪成　　　　　　　　　
　　據報發展局長昨晚與測量界開會，商討加快規劃程序　　　　　　
　　陳茂波稱內地企業首選香港作為國際融資平台　　　　　　　　　
　　孫玉菡稱立法強制舉報虐兒，致電及書面資料已完成法律責任　　
　　市建局表示觀塘市中心商業地共收２４份意向書　　　　　　　　
　　上季永久離港提取強積金宗數按季增１４％，涉逾２１億　　　　
　　金發局表示香港有望明年超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心
　　警方拘捕４人涉藏３Ｄ打印手槍部件及子彈　　　　　　　　　　
　　深股通全日流出４億元，外資連續五日淨流出；滬股通額度全日用
　　２億元，外資淨流出３４億元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐慈善基金推出全港首個「綠色復康巴士先導計劃」，為期三年
　　安達臣道地盤塌天秤，造成１死７傷１失蹤；安達臣道地盤意外或
　　因天秤基座出問題，已發出停工通知書　　　　　　　　　　　　
　　據報記協主席陳朗昇採訪期間被指阻差辦公被捕　　　　　　　　
　　林緯遜稱本港出現猴痘大型爆發機會不大　　　　　　　　　　　
　　浸大表示中醫醫院準備投標，料２０２５年６月提供門診　　　　
　　跨國博彩設備商縮減澳門業務，員工遷往菲律賓星洲　　　　　　
　　德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位；本港首三
　　季新股集資５４７億元，排名全球第四　　　　　　　　　　　　
　　屯門飛揚累售２０７伙，套現１１﹒５億元　　　　　　　　　　
　　金管局表示８月底官方外匯儲備資產按月減１００億美元　　　　
　　廉署起訴３人涉嫌詐騙車按佣金及洗黑錢共３２萬元　　　　　　
　　民航意外調查機構發表東航客機滑出跑道嚴重事故調查報告　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐盟周五開部長級會議，防範能源問題引發經濟危機　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加州供電進入緊急狀態，或需暫時停止供電　　　　　　　　　　
　　維多多政府調高燃油價格惹民怨，印尼爆發全國示威　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德國７月工業總產值按月下降０﹒３％　　　　　　　
　　推特提出證據證明馬斯克放棄收購是因為買家後悔　　
　　澳洲第二季ＧＤＰ按季增長０﹒９％，符合市場預期　
　　糖和鹽短缺加劇了菲律賓的食品供應困境　　　　　　
　　經濟師預料加拿大央行或加息０﹒７５厘　　　　　　
　　美元兌日圓觸及１４４﹒０９，官員發干預市場訊號　
　　美元強勢令亞洲主要貨幣受壓，日圓韓圜齊跌谷底　　
　　美國３０年期國債孳息率升至２０１４年以來最高水平
　　卓慧思公布新內閣名單，親信出任副首相及財相　　　
　　市場分析指卓慧思凍結油氣費可令通脹從峰值回落　　
　　巴克萊表示穩定幣對用戶存在風險，而非金融市場　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　俄總統普京及人大委員長栗戰書出席東方經濟論壇談話　　
　　俄氣公司將對中國的天然氣出口付款方式改為盧布和人民幣
　　俄駐華大使表示普京習近平下周將於烏茲別克會晤　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增１０１９４宗確診，再增１６宗死亡個案　　　
　　學校呈報１３６１宗確診，２２間學校２４班須停課　　
　　本港過去一周錄９宗針後異常報告　　　　　　　　　　
　　９名確診者涉違隔離令，被押送到竹篙灣設施　　　　　
　　全國新增本土陽性１５７０宗，京滬現多宗社會面個案　
　　國家疾控局表示動態清零是抓早抓小，防控成本要算總帳
　　台灣本土確診個案首破４萬宗，多２６宗死亡個案　　　
　　史立德稱商界支持「逆向隔離」，冀預留名額予業界　　
　　沙田區議會主席麥潤培確診，昨天曾出席區議會　　　　
　　浸大為６５歲或以上新冠康復者免費提供中醫診症　　　
　　珠澳口岸限次通行措施再延長多１個月　　　　　　　　
　　葵涌石籬（二）邨石祥樓強檢發現３３宗陽性個案　　　
　　張竹君稱「紅碼」人士掃疫苗通行證會有記錄　　　　　
　　上海迪士尼樂園酒店臨時管控，樂園正常運營　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事07/09/2022
《神州經脈》貿易數據創四月低　人幣險穿7算　滬綜指徘徊三千二
人氣文章財經熱話07/09/2022
小米密密回購兼電動車再傳新進展　低吸此其時？
人氣文章FOCUS07/09/2022
【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵
人氣文章市場動向07/09/2022
畢馬威支持香港數碼轉型 優化城市環境
人氣文章財經熱話07/09/2022
人行出招無阻人幣跌勢　內銀航空股股價受壓
人氣文章財經熱話07/09/2022
【騰訊布局】騰訊增持Ubisoft　對股價利好作用有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金