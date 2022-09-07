《日入而息》蔚來次季蝕近２３億人幣，觀塘商業地收２４份意向書

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蔚來（０９８６６）次季經調整淨虧損擴至２２﹒６７億人幣，交付量升１４﹒５％

市建局表示觀塘市中心商業地共收２４份意向書

東亞銀行（０００２３）批准宣派特別股息每股０﹒４８元

傳李澤楷旗下富衛集團擬明年在港ＩＰＯ，籌７８億元

德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位；本港首三季新股集資５４７億元，排名

全球第四

證監會裁定就太陽城（０１３８３）提出的強制全面要約適當價應為０﹒０６９元

上季永久離港提取強積金宗數按季增１４％，涉逾２１億

安達臣道地盤塌天秤，造成１死７傷１失蹤；安達臣道地盤意外或因天秤基座出問題，已發出停

工通知書

本港新增１０１９４宗確診，再增１６宗死亡個案；學校呈報１３６１宗確診，２２間學校２４

班須停課

８月美元計出口增７﹒１％進口增０﹒３％，大遜預期；首８月中美貿易總值３﹒３５萬億元人

民幣，增１０﹒１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收１５８點報１９０４４，科指低收５２點報４０１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指悶升０﹒０９％，出口數據弱疊加外資流出隱憂

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英國國債遭拋售，鎊匯短期仍受壓

歐元最新報０﹒９８９７╱０１，日圓最新報１４４﹒２２╱２５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華晨中國（０１１１４）中期純利跌８９％至８﹒３億元人民幣，

不派息

東亞銀行（０００２３）批准宣派特別股息每股０﹒４８元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳李澤楷旗下富衛集團擬明年在港ＩＰＯ，籌７８億元

鼎石資本（００８０４）午後停牌，停牌前報０﹒０３３元升近１

８％

石四藥（０２００５）抗生素藥品獲內地批發生產註冊批件

保誠（０２３７８）委任Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｔｅａｒ為企業事務

總監

阿里巴巴（０９９８８）啟動第６屆９５公益周，引入公益直捐及

新互動方式

嘉里物流聯網從華僑永亨銀行獲首筆可持續發展相關貸款

大華銀行向萬裕科技提供１億元三年期綠色貸款

渣打香港及螞蟻銀行（香港）加盟成為「易信連」合作夥伴

置地公司推出３項可持續發展措施，每年投入最多１億美元升級物

業

華懋與Ｈｅｌｉｃａｌ達協議以１﹒５８５億英鎊購入倫敦辦公大

樓

領展（００８２３）東涌富東街市作先導試點，推出廚餘回收計劃

滿貫集團（０３３９０）與京東乾石及法東訂立合作協議

比亞迪（０１２１１）Ａｔｔｏ ３在澳洲首批交付成功，入門級

車型１１月生產

聯合醫務（００７２２）成立創科中心，首夥科大開發「ＡＩ小護

理」應用程式

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

環球醫療（０２６６６）附屬１８﹒４億售基礎資產，並擬於上交

所發行ＡＢＳ

ＣＬＳＡ（０６８７７）暫停公司於澳洲業務運營

復旦張江（０１３４９）外用ＪＡＫ１藥物用於治療ＡＤ的臨床試

驗申請獲受理

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大系７３﹒０７億元完成拍賣盛京銀行持股

ＳＯＨＯ中國（００４１０）潘石屹辭去董事會主席，潘張欣辭去行政總裁

融創中國（０１９１８）在港收到清盤呈請，擬定１１月１６日聆訊

聯交所表示下周二取消桑德國際（００９６７）上市地位

陽光１００（０２６０８）首八個月合同銷售額跌６５％

據報萬國數據（０９６９８）正考慮在新加坡進行第二上市

特步（０１３６８）公布全新品牌戰略定位，以「世界級中國跑鞋」面向國際市場

證監會裁定就太陽城（０１３８３）提出的強制全面要約適當價應為０﹒０６９元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析指人幣貶值對沖出口下行，四季度經濟應能上台階

首八月中國自俄羅斯進口同比勁升５０﹒７％

民營企業５００強榜單發布，京東超越華為首居榜首

３４４個藥品通過內地醫保目錄初審，通過率七成

首８月汽車出口增逾５７％，原油煤天然氣進口均減少

首８月中美貿易總值３﹒３５萬億元人民幣，增１０﹒１％

８月美元計出口增７﹒１％進口增０﹒３％，大遜預期

內地醫藥集採將擴大至脊柱類耗材及種植牙耗材

原定今明召開的上海陸家嘴論壇推遲舉辦

肖遠企稱警惕經濟社會風險向銀行體系傳導的滯後效應

人行續３１日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

信安表示中國在岸債券因寬鬆環境而具吸引力

首單３００億能源保供特別債發行，緩解發電央企壓力

河南周口大幅放寬樓市調控，上月當地公交車曾停運

國資委表示已有６５家央企捐款１１﹒６８億元人民幣賑災

瀘定地震遇難人數升至７２人，今早再發生３級地震

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌１﹒８２％，傳台積電暫緩高雄工廠擴產

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

元朗７２１事件六旬漢拳頭藤條施襲，暴動及傷人罪成

５人參與理大暴動，被判囚３７至４８個月

初選案黃子悅、尹兆堅今到高院聆訊，冀盡快判刑

羊村繪本案５人被控發布煽動刊物罪全部罪成

據報發展局長昨晚與測量界開會，商討加快規劃程序

陳茂波稱內地企業首選香港作為國際融資平台

孫玉菡稱立法強制舉報虐兒，致電及書面資料已完成法律責任

市建局表示觀塘市中心商業地共收２４份意向書

上季永久離港提取強積金宗數按季增１４％，涉逾２１億

金發局表示香港有望明年超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心

警方拘捕４人涉藏３Ｄ打印手槍部件及子彈

深股通全日流出４億元，外資連續五日淨流出；滬股通額度全日用

２億元，外資淨流出３４億元

匯豐慈善基金推出全港首個「綠色復康巴士先導計劃」，為期三年

安達臣道地盤塌天秤，造成１死７傷１失蹤；安達臣道地盤意外或

因天秤基座出問題，已發出停工通知書

據報記協主席陳朗昇採訪期間被指阻差辦公被捕

林緯遜稱本港出現猴痘大型爆發機會不大

浸大表示中醫醫院準備投標，料２０２５年６月提供門診

跨國博彩設備商縮減澳門業務，員工遷往菲律賓星洲

德勤料本港全年新股集資１１００億，力爭全球第三位；本港首三

季新股集資５４７億元，排名全球第四

屯門飛揚累售２０７伙，套現１１﹒５億元

金管局表示８月底官方外匯儲備資產按月減１００億美元

廉署起訴３人涉嫌詐騙車按佣金及洗黑錢共３２萬元

民航意外調查機構發表東航客機滑出跑道嚴重事故調查報告

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐盟周五開部長級會議，防範能源問題引發經濟危機

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加州供電進入緊急狀態，或需暫時停止供電

維多多政府調高燃油價格惹民怨，印尼爆發全國示威

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德國７月工業總產值按月下降０﹒３％

推特提出證據證明馬斯克放棄收購是因為買家後悔

澳洲第二季ＧＤＰ按季增長０﹒９％，符合市場預期

糖和鹽短缺加劇了菲律賓的食品供應困境

經濟師預料加拿大央行或加息０﹒７５厘

美元兌日圓觸及１４４﹒０９，官員發干預市場訊號

美元強勢令亞洲主要貨幣受壓，日圓韓圜齊跌谷底

美國３０年期國債孳息率升至２０１４年以來最高水平

卓慧思公布新內閣名單，親信出任副首相及財相

市場分析指卓慧思凍結油氣費可令通脹從峰值回落

巴克萊表示穩定幣對用戶存在風險，而非金融市場

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄總統普京及人大委員長栗戰書出席東方經濟論壇談話

俄氣公司將對中國的天然氣出口付款方式改為盧布和人民幣

俄駐華大使表示普京習近平下周將於烏茲別克會晤

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１０１９４宗確診，再增１６宗死亡個案

學校呈報１３６１宗確診，２２間學校２４班須停課

本港過去一周錄９宗針後異常報告

９名確診者涉違隔離令，被押送到竹篙灣設施

全國新增本土陽性１５７０宗，京滬現多宗社會面個案

國家疾控局表示動態清零是抓早抓小，防控成本要算總帳

台灣本土確診個案首破４萬宗，多２６宗死亡個案

史立德稱商界支持「逆向隔離」，冀預留名額予業界

沙田區議會主席麥潤培確診，昨天曾出席區議會

浸大為６５歲或以上新冠康復者免費提供中醫診症

珠澳口岸限次通行措施再延長多１個月

葵涌石籬（二）邨石祥樓強檢發現３３宗陽性個案

張竹君稱「紅碼」人士掃疫苗通行證會有記錄

上海迪士尼樂園酒店臨時管控，樂園正常運營

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

