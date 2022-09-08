《日出而作》原油價格大幅下挫，美股反彈高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紐約道瓊斯 ３１５８１﹒２８ 升 ４３５﹒９８ １﹒４０％

標普５００ ３９７９﹒８７ 升 ７１﹒６８ １﹒８３％

納斯達克 １１７９１﹒９０ 升 ２４６﹒９９ ２﹒１４％

倫敦富時１００ ７２３７﹒８３ 跌 －６２﹒６１ －０﹒８６％

法蘭克福ＤＡＸ １２９１５﹒９７ 升 ４４﹒５３ ０﹒３５％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６１０５﹒９２ 升 １﹒３１ ０﹒０２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒１８２２，歐元兌

美元１﹒００００



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＭＯＧ（０１９４２）違反採購合約，料虧損１６９５萬元

中海重工（００６５１）去年中期虧損擴至１﹒３８億元，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

諾誠健華（０９９６９）Ａ股發行定價１１﹒０３元人幣

和黃醫藥（０００１３）公布直腸癌藥物「呋喹替尼」臨床試驗結果總結

宏光半導體（０６９０８）擬配股予朱共山家族，合作氮化鎵晶片應用

渣打（０２８８８）倫敦再回購１４８﹒７萬股，總值７８４８萬元

阜博（０３７３８）擬以可用現金回購股份

中駿集團（０１９６６）８月銷售額逾３５億人幣，同比跌５６％

恒發光學（０１１３４）與山東得到拍賣戰略合作品牌及活動

諾發集團（０１３６０）訂３保理貸款，涉３７５２萬元

首都創投（０２３２４）配售本金額最多２１００萬元可換股債券

北大荒（０００３９）戰略合作東南亞水果及橡膠貿易，料年涉３億人幣

鼎石資本（００８０４）控股股東折讓９％沽２４％股權，申請今早復牌

華新手袋（０２６８３）擬最少４０００萬人幣售東莞廠房物業訂意向

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

幸福控股（００２６０）遭聯交所上市科取消上市地位，公司擬提出覆核

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

桑德國際（００９６７）不擬覆核除牌決定，上市地位本月１３日取消

中梁控股（０２７７２）８月銷售額４２億人幣，同比跌６５％

思摩爾（０６９６９）兩全資子公司獲頒煙草專賣生產企業許可證

海昌海洋公園（０２２５５）與中升（００８８１）合資ＩＰ新消費業務

德泰新（００５５９）售香港航天（０１７２５）股份料蝕１５４２萬元

火岩控股（０１９０９）擬購網上營銷支援業務，訂備忘

綠葉製藥（０２１８６）治療實體瘤產品獲准臨試

明源雲（００９０９）執董兼控股股東陳曉暉５４３萬元購１００萬股

中升（００８８１）董事長和總裁３１４９萬增持９３萬股

巨濤海油（０３３０３）折讓１７％發新股籌１﹒４億元

新城發展（０１０３０）８月銷售額９５億人幣跌４６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美國國務院表示相信俄羅斯正從北韓購買數百萬枚火箭彈

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

融創（０１９１８）清盤呈請是債權人激進行為，不影響債務重組

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《匯市走勢》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

強勢美元衝擊英鎊日圓，雙雙錄得數十年新低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外儲下降》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國８月外匯儲備

減至３﹒０５萬億

美元，近四年最低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海昨日社會面新

增新冠病例２例，

七地升中高風險

北京新增本土７確

診及３例無症狀，

均涉及學校

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《虛幣世界》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加密貨幣止跌回升

，惟市場情緒並不

樂觀

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

