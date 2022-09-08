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即市新聞

08/09/2022 07:52

《日出而作》原油價格大幅下挫，美股反彈高收

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１５８１﹒２８　升　４３５﹒９８　　１﹒４０％
　　標普５００　　　　　３９７９﹒８７　升　　７１﹒６８　　１﹒８３％
　　納斯達克　　　　　１１７９１﹒９０　升　２４６﹒９９　　２﹒１４％
　　倫敦富時１００　　　７２３７﹒８３　跌　－６２﹒６１　－０﹒８６％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９１５﹒９７　升　　４４﹒５３　　０﹒３５％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６１０５﹒９２　升　　　１﹒３１　　０﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒１８２２，歐元兌
美元１﹒００００
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＯＧ（０１９４２）違反採購合約，料虧損１６９５萬元　　　
　　中海重工（００６５１）去年中期虧損擴至１﹒３８億元，不派息
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　諾誠健華（０９９６９）Ａ股發行定價１１﹒０３元人幣　　　　　　　
　　和黃醫藥（０００１３）公布直腸癌藥物「呋喹替尼」臨床試驗結果總結
　　宏光半導體（０６９０８）擬配股予朱共山家族，合作氮化鎵晶片應用　
　　渣打（０２８８８）倫敦再回購１４８﹒７萬股，總值７８４８萬元　　
　　阜博（０３７３８）擬以可用現金回購股份　　　　　　　　　　　　　
　　中駿集團（０１９６６）８月銷售額逾３５億人幣，同比跌５６％　　　
　　恒發光學（０１１３４）與山東得到拍賣戰略合作品牌及活動　　　　　
　　諾發集團（０１３６０）訂３保理貸款，涉３７５２萬元　　　　　　　
　　首都創投（０２３２４）配售本金額最多２１００萬元可換股債券　　　
　　北大荒（０００３９）戰略合作東南亞水果及橡膠貿易，料年涉３億人幣
　　鼎石資本（００８０４）控股股東折讓９％沽２４％股權，申請今早復牌
　　華新手袋（０２６８３）擬最少４０００萬人幣售東莞廠房物業訂意向　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　幸福控股（００２６０）遭聯交所上市科取消上市地位，公司擬提出覆核
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　桑德國際（００９６７）不擬覆核除牌決定，上市地位本月１３日取消　
　　中梁控股（０２７７２）８月銷售額４２億人幣，同比跌６５％　　　　
　　思摩爾（０６９６９）兩全資子公司獲頒煙草專賣生產企業許可證　　　
　　海昌海洋公園（０２２５５）與中升（００８８１）合資ＩＰ新消費業務
　　德泰新（００５５９）售香港航天（０１７２５）股份料蝕１５４２萬元
　　火岩控股（０１９０９）擬購網上營銷支援業務，訂備忘　　　　　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）治療實體瘤產品獲准臨試　　　　　　　　　　
　　明源雲（００９０９）執董兼控股股東陳曉暉５４３萬元購１００萬股　
　　中升（００８８１）董事長和總裁３１４９萬增持９３萬股　　　　　　
　　巨濤海油（０３３０３）折讓１７％發新股籌１﹒４億元　　　　　　　
　　新城發展（０１０３０）８月銷售額９５億人幣跌４６％　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　美國國務院表示相信俄羅斯正從北韓購買數百萬枚火箭彈
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　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　融創（０１９１８）清盤呈請是債權人激進行為，不影響債務重組
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　強勢美元衝擊英鎊日圓，雙雙錄得數十年新低
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　　　　　　　　　　　　　　　《外儲下降》　
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　　中國８月外匯儲備
　　減至３﹒０５萬億
　　美元，近四年最低
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨日社會面新
　　增新冠病例２例，
　　七地升中高風險　
　　北京新增本土７確
　　診及３例無症狀，
　　均涉及學校　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　加密貨幣止跌回升
　　，惟市場情緒並不
　　樂觀　　　　　　
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