《日出而作》原油價格大幅下挫，美股反彈高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１５８１﹒２８ 升 ４３５﹒９８ １﹒４０％
標普５００ ３９７９﹒８７ 升 ７１﹒６８ １﹒８３％
納斯達克 １１７９１﹒９０ 升 ２４６﹒９９ ２﹒１４％
倫敦富時１００ ７２３７﹒８３ 跌 －６２﹒６１ －０﹒８６％
法蘭克福ＤＡＸ １２９１５﹒９７ 升 ４４﹒５３ ０﹒３５％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６１０５﹒９２ 升 １﹒３１ ０﹒０２％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒１８２２，歐元兌
美元１﹒００００
《公司業績》
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ＭＯＧ（０１９４２）違反採購合約，料虧損１６９５萬元
中海重工（００６５１）去年中期虧損擴至１﹒３８億元，不派息
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《公司資訊》
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諾誠健華（０９９６９）Ａ股發行定價１１﹒０３元人幣
和黃醫藥（０００１３）公布直腸癌藥物「呋喹替尼」臨床試驗結果總結
宏光半導體（０６９０８）擬配股予朱共山家族，合作氮化鎵晶片應用
渣打（０２８８８）倫敦再回購１４８﹒７萬股，總值７８４８萬元
阜博（０３７３８）擬以可用現金回購股份
中駿集團（０１９６６）８月銷售額逾３５億人幣，同比跌５６％
恒發光學（０１１３４）與山東得到拍賣戰略合作品牌及活動
諾發集團（０１３６０）訂３保理貸款，涉３７５２萬元
首都創投（０２３２４）配售本金額最多２１００萬元可換股債券
北大荒（０００３９）戰略合作東南亞水果及橡膠貿易，料年涉３億人幣
鼎石資本（００８０４）控股股東折讓９％沽２４％股權，申請今早復牌
華新手袋（０２６８３）擬最少４０００萬人幣售東莞廠房物業訂意向
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《國企紅籌》
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幸福控股（００２６０）遭聯交所上市科取消上市地位，公司擬提出覆核
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《神州民企》
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桑德國際（００９６７）不擬覆核除牌決定，上市地位本月１３日取消
中梁控股（０２７７２）８月銷售額４２億人幣，同比跌６５％
思摩爾（０６９６９）兩全資子公司獲頒煙草專賣生產企業許可證
海昌海洋公園（０２２５５）與中升（００８８１）合資ＩＰ新消費業務
德泰新（００５５９）售香港航天（０１７２５）股份料蝕１５４２萬元
火岩控股（０１９０９）擬購網上營銷支援業務，訂備忘
綠葉製藥（０２１８６）治療實體瘤產品獲准臨試
明源雲（００９０９）執董兼控股股東陳曉暉５４３萬元購１００萬股
中升（００８８１）董事長和總裁３１４９萬增持９３萬股
巨濤海油（０３３０３）折讓１７％發新股籌１﹒４億元
新城發展（０１０３０）８月銷售額９５億人幣跌４６％
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《俄烏開戰》
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美國國務院表示相信俄羅斯正從北韓購買數百萬枚火箭彈
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《內房困局》
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融創（０１９１８）清盤呈請是債權人激進行為，不影響債務重組
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《匯市走勢》
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強勢美元衝擊英鎊日圓，雙雙錄得數十年新低
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《外儲下降》
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中國８月外匯儲備
減至３﹒０５萬億
美元，近四年最低
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《新冠肺炎》
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上海昨日社會面新
增新冠病例２例，
七地升中高風險
北京新增本土７確
診及３例無症狀，
均涉及學校
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《虛幣世界》
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加密貨幣止跌回升
，惟市場情緒並不
樂觀
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