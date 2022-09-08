《油金掠影》紐約期油挫近６％，創自１月以來最低；紐約期金報升

《經濟通通訊社８日專訊》俄羅斯總統普京揚言，將切斷對參與俄羅斯石油和天然氣出口設

置價格上限的國家的能源供應，消息刺激油價早段上揚。

然而，美國聯儲局進取加息的預期，加上中國８月石油進口量按年跌９﹒４％，引發市場對

能源需求放緩的憂慮，油價尾段大幅回吐，紐油及布油分別跌至１月及２月８日以來的低位。

紐約期油收報每桶８１﹒９４美元，跌４﹒９４美元或５﹒６８％；布蘭特期油收報每桶

８８美元，跌４﹒８３美元或５﹒２％。

由於本周一（５日）為美國勞動節假期，能源資訊署（ＥＩＡ）預計公布的上周美國石油供

應報告將延後發布。有分析師預計，直至９月２日為止，單周美國原油供應量將減少１８０萬桶

，汽油庫存減少 １５０萬桶，蒸餾油庫存則減少１１０萬桶。



＊分析指金價或跌穿１６８０美元＊



美元從２０年高位略為下滑，投資者趁低買入黃金。紐約期金升至逾一周高位，收報每盎司

１７２７﹒８美元，升１４﹒９０美元或０﹒７％。

美國最新公布的服務業數據強勁，市場預期聯儲局可能在９月加息０﹒７５厘。有分析指，

若果央行加息、美元持續走強等因素持續，金價跌穿１６８０美元只是時間問題，今年可能跌到

新的波段低位。

其他貴金屬方面，白銀漲３５美仙或２％，收報每盎司１８﹒２６美元；白金漲１３﹒３美

元或１﹒６％，收報每盎司８４７﹒２美元；鈀金期貨漲４９﹒６美元或２﹒５％，收報每盎司

２０２２﹒８美元。（ｅｒ）

