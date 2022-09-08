  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/09/2022 07:50

《油金掠影》紐約期油挫近６％，創自１月以來最低；紐約期金報升

　　《經濟通通訊社８日專訊》俄羅斯總統普京揚言，將切斷對參與俄羅斯石油和天然氣出口設
置價格上限的國家的能源供應，消息刺激油價早段上揚。
　　然而，美國聯儲局進取加息的預期，加上中國８月石油進口量按年跌９﹒４％，引發市場對
能源需求放緩的憂慮，油價尾段大幅回吐，紐油及布油分別跌至１月及２月８日以來的低位。
　　紐約期油收報每桶８１﹒９４美元，跌４﹒９４美元或５﹒６８％；布蘭特期油收報每桶
８８美元，跌４﹒８３美元或５﹒２％。
　　由於本周一（５日）為美國勞動節假期，能源資訊署（ＥＩＡ）預計公布的上周美國石油供
應報告將延後發布。有分析師預計，直至９月２日為止，單周美國原油供應量將減少１８０萬桶
，汽油庫存減少　１５０萬桶，蒸餾油庫存則減少１１０萬桶。
　
＊分析指金價或跌穿１６８０美元＊
　
　　美元從２０年高位略為下滑，投資者趁低買入黃金。紐約期金升至逾一周高位，收報每盎司
１７２７﹒８美元，升１４﹒９０美元或０﹒７％。
　　美國最新公布的服務業數據強勁，市場預期聯儲局可能在９月加息０﹒７５厘。有分析指，
若果央行加息、美元持續走強等因素持續，金價跌穿１６８０美元只是時間問題，今年可能跌到
新的波段低位。
　　其他貴金屬方面，白銀漲３５美仙或２％，收報每盎司１８﹒２６美元；白金漲１３﹒３美
元或１﹒６％，收報每盎司８４７﹒２美元；鈀金期貨漲４９﹒６美元或２﹒５％，收報每盎司
２０２２﹒８美元。（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS08/09/2022
【FOCUS】iPhone14定價溫柔　衛星通訊最吸睛
人氣文章財經熱話08/09/2022
油價大跌三桶油下挫　中石油明日除淨可趁機吸？
人氣文章財經熱話08/09/2022
【力谷股價？】比亞迪消息谷股價　車銷屢衝高成支撐？
人氣文章開市Good Morning08/09/2022
林家亨料蔚小理全年業績差　國際鋁價受惠能源危機
人氣文章財經熱話08/09/2022
《午市前瞻》專家指減持潮將持續拖累港股 蘋果概念股難看好
人氣文章財經熱話08/09/2022
【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金