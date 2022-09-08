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即市新聞

08/09/2022 07:50

《華爾街內望》蘋果秋季發布會帶動科技股反彈，美股擺脫跌勢

　　《經濟通通訊社８日專訊》蘋果公司周三（７日）舉行秋季產品發布會，推出
ｉＰｈｏｎｅ１４等新品，推動科技股反彈，美股擺脫連續７個交易日頹勢。
　　道指大漲４３５﹒９８點，或１﹒４％，收３１５８１﹒２８點。納指亦漲２４６﹒９９點
，或２﹒１４％，收１１７９１﹒９點。標普５００漲７１﹒６８點，或１﹒８３％，收
３９７９﹒８７點。
　　蘋果在舉行發布會後收復失地，尾盤漲０﹒９３％至１５５﹒９６美元。此外，星巴克任命
新執行長Ｌａｘｍａｎ　Ｎａｒａｓｉｍｈａｎ受到市場認同，股價升４﹒４８％至８８﹒３１
美元。美國法院駁回全球首富馬斯克要求延後審理推特收購案的要求，推特升６﹒３８％，至
４１﹒２０美元。
　　根據聯儲局發表的最新經濟「褐皮書」，美國經濟自７月初以來總體維持平衡，大多數地區
消費者支出穩定，但物價水平仍然偏高，汽車銷量仍然低迷，房屋銷售下降，經濟前景仍然疲弱

　　聯儲局多名官員亦再次表達鷹派立場，其中主管貨幣政策的副主席布蘭納德（Ｌａｅｌ　
Ｂｒａｉｎａｒｄ）表示，通脹對低收入美國人的傷害最大，必須加息至通脹朝目標水平下降。
（ｊｆ）

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