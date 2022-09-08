《華爾街內望》蘋果秋季發布會帶動科技股反彈，美股擺脫跌勢

《經濟通通訊社８日專訊》蘋果公司周三（７日）舉行秋季產品發布會，推出

ｉＰｈｏｎｅ１４等新品，推動科技股反彈，美股擺脫連續７個交易日頹勢。

道指大漲４３５﹒９８點，或１﹒４％，收３１５８１﹒２８點。納指亦漲２４６﹒９９點

，或２﹒１４％，收１１７９１﹒９點。標普５００漲７１﹒６８點，或１﹒８３％，收

３９７９﹒８７點。

蘋果在舉行發布會後收復失地，尾盤漲０﹒９３％至１５５﹒９６美元。此外，星巴克任命

新執行長Ｌａｘｍａｎ Ｎａｒａｓｉｍｈａｎ受到市場認同，股價升４﹒４８％至８８﹒３１

美元。美國法院駁回全球首富馬斯克要求延後審理推特收購案的要求，推特升６﹒３８％，至

４１﹒２０美元。

根據聯儲局發表的最新經濟「褐皮書」，美國經濟自７月初以來總體維持平衡，大多數地區

消費者支出穩定，但物價水平仍然偏高，汽車銷量仍然低迷，房屋銷售下降，經濟前景仍然疲弱

。

聯儲局多名官員亦再次表達鷹派立場，其中主管貨幣政策的副主席布蘭納德（Ｌａｅｌ

Ｂｒａｉｎａｒｄ）表示，通脹對低收入美國人的傷害最大，必須加息至通脹朝目標水平下降。

（ｊｆ）

