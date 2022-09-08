《匯市走勢》強勢美元衝擊英鎊日圓，雙雙錄得數十年新低

《經濟通通訊社８日專訊》強勢美元為各國貨幣帶來嚴峻貶值壓力，周三（７日）紐約尾盤

美匯指數報１０９﹒５５，盤中曾再創２０年新高，達１１０﹒７９。

美元兌日圓一度逼近１４５大關，尾盤回落至１４３﹒７６，仍創１９９８年８月以來最高

。日圓兌美元自８月初已下挫近１０％，外界正觀望日本政府何時出手干預市場。

英國方面，由於經濟前景不明朗，英鎊對美元盤中跌近１％至１﹒１４０５，是１９８５年

來最低，尾盤小幅回升至１﹒１５２６。歐元則在歐洲央行（ＥＣＢ）公布利率決定前反彈１％

，重回１算水平。

此外，加拿大央行宣布加息７５個基點，令利率達到１４年最高，美元兌加元小幅回落至

１﹒３１２３。澳元兌美元報０﹒６７６８。紐元兌美元報０﹒６０６１。美元兌瑞郎報

０﹒９７７０。

另根據美國聯儲局發表的最新經濟「褐皮書」，美國經濟自７月初以來總體維持平衡，大多

數地區消費者支出穩定，但物價水平仍然偏高，汽車銷量仍然低迷，房屋銷售下降，經濟前景仍

然疲弱。

聯儲局多名官員亦再次表達鷹派立場，其中主管貨幣政策的副主席布蘭納德 （Ｌａｅｌ

Ｂｒａｉｎａｒｄ）表示，通脹對低收入美國人的傷害最大，必須加息至通脹朝目標水平下降。

（ｊｆ）

