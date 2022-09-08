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即市新聞

08/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》重溫昨早殺倉的戰況

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著
向淡。美股假後復市，走勢依然向淡，昨早（７日）港股順勢裂口低開。恒指曾跌抵
１８８１８﹒７８，令大量恒指牛證於一瞬間被強制性收回。正確點說，應該是美股的淡勢讓港
股牛熊證發行商找到一舉殺倉的良機。他們於現貨市場開市前便將手上用作對沖售出了的恒指牛
證的上升風險的恒指期貨好倉平掉，製造市場恐慌，令恒指於開市前時段急跌。
　　結果，恒指低開的幅度已足以令他們如願以償；其後恒指僅進一步跌抵略低的水平，便見大
市的承接力增強，牛熊證發行商自然停止殺倉。進入午市中段前，好友開始發動急攻，令收市前
恒指雖仍報跌，卻成功於陰陽燭日線圖上呈現陽燭。當然，投資氣候尚屬差劣，我們不應以單一
交易日從低位掉頭回升的現象，來斷定港股短期跌勢已經結束。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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