《缸邊隨筆－石鏡泉》中美匯市的上甘嶺（二）

《缸邊隨筆》昨日有兩則新聞，啟示了能源與匯在今時的經濟發展，起重要作用。



１﹒ 昨文（７日）指出，歐洲電價貴，不少工廠執笠會益了中國。昨早就有歐洲的鋁廠要

減產，原因是煉鋁要用大量電，電價貴，成本增，產品無競爭力。反之中國的鋁廠就可執雞，故

中國鋁業（０２６００）、中國宏橋（０１３７８）產鋁者，股價升了，只要歐洲電價一直貴，

中國產鋁者就可以一直執雞。



歐洲政要近日頻訪中東以求油、氣，昨日卡塔爾回應之，他們絕大部分出口，已被簽了長期

合約，剩下可供歐洲的不多。長期簽了卡塔爾（或其他中東賣油郎）油氣者為誰？九成是中國。

早起的鳥兒有蟲吃是對的。



２﹒ 昨日中國海關統計，８月份中國進出口增８﹒６％，其中出口增１１﹒８％，進口

４﹒６％，貿易順差５３５９億人仔，即７９４億美元，擴大４０﹒４％。只將貿易順差銀碼列

出，是因為數字太多，會為大家造成噪音，有需要才用知。數據一出，分析者齊話，較之前數月

差咗喎；中央要做嘢喎，哦！做咗啦！



中央會否是昨日才知這些數據？相信在十日前，中央已看到出口勢頭走下坡，所以近周，人

民幣匯價就貶，在８月２２日已降一年期ＬＰＲ至３﹒６５厘，５年期至４﹒３厘。



降息是減輕企業資金成本，貶匯是助企業出口競爭力。



成效如何，要看之後數月的進出口表現了。



今時環球經濟是比爛少些，不是比好一些。在美息美匯高企時，非美貨幣的經濟都在爛，中

國經濟有三頭馬車：投資、消費、出口。



中央已公布了一系列的基建投資，要見成效需時，一如Ｎ年前建高速公路、高鐵、橋，要到

今時及之後才見到怎帶動到國內經濟。



在刺激消費方面，已推出汽車、家電的刺激消費政策，在樓房方面就棘手，要時間來拆彈。



在刺激出口方面就有多方面的考慮，不能光單方面減息、貶匯。



昨天提到中國的企業可分為兩大塊，有中高端的一塊，表現仍可，不然就不會有今年的出口

增長。但另一塊是勞工密集的低端企業，他們對出口貢獻較細，但就僱用了很大量的勞工，保住

了這一塊企業，就是保住了中國的就業。



要保這些低端企業，平資金成本，合適的人匯水平，是助他們出口，亦即生存的前提。這些

低端企業出口的競爭者是東盟諸國，他們的匯價已跌不少，多了匯價上的競爭力。



人匯是不可能跟這些東盟貨幣貶至同一水平，因為人匯貶太多會刺激到更多資金外流，亦使

進口價上升，及有輸入通脹壓力。



中央在人匯該貶多少，是要踩鋼線，要小心地挺過去，要挺多久，估計要挺兩至三年，挺到

美息回下為止。



昨文已講過美國是怎樣用美息美匯的升跌來剪非美貨幣國家的羊毛、韭菜。今時美國加息是

有點非理性的，美其名是要遏通脹，但我們知道美通脹的成因是供應鏈斷裂，及油價上升（因制

裁俄油）而來，加息是解不了這兩個結。今年６月前，美儲局對加息仍是鴿，是落後於形勢，但

之後就大幅超前了。筆者認為這個轉變，不是認知改變，而是將美息、美匯變為政治工具，要剪

非美元貨幣國家的羊毛，而更是要剪中國這隻大綿羊的羊毛。只要中國經濟垮下，一直以來的美

息美匯剪羊毛操作就可再行。



＊人仔結算貿易 環球去美元化＊



為甚麼中國要挺兩至三年？



如美息不用加這麼高，而強加上去，美國經濟會挺不了兩年便崩潰。如果美儲局再加碼收水

，則美國的資金供應會快速枯竭，因為歐洲又退市，不會有太多資金去買美債，其他非美元貨幣

國家自顧不暇，亦不會多買美債。賣油郎是最疊水，但俄羅斯一定不會買美債，中東諸國如跟中

國安排可人民幣結算，則這些國家也少了美元去買美債。剩下來的，是日圓去買美債，但當日財

政官員昨日已警告日匯跌過快時，即是今時買美債的日投資者，可以在美匯回軟，即匯回升時，

這批日投資者，就會賺息蝕匯。



中國今時有３萬億美元外匯儲備，如分批減持，撐兩三年，而又如出口仍保持一定增長，則

新賺來的美元又可撐多些時間。在今次美國剪羊毛行動中，中國可以拓大與非美元國家的人仔結

算貿易，使這些非美元國家避開被美國剪羊毛，俄羅斯就已著了先鞭，這個人仔結算一旦成規模

，就起了環球去美元化的結果。



兩年後，美國又屆總統大選，當兩年後，中國仍守得住，就到美國要考慮是否仍要高息高美

匯。為甚麼要考慮？多種原因，通脹不去，經濟不濟，國債又增，還有內戰？



今次美息美債的剪羊毛行動，對中國是個大考驗，守得了，就是在匯市上再打了個上甘嶺之

役。戰情不會輕鬆，有幾慘烈就不知。但首要的是出口ＯＫ，有出口，就是有補給，可以戰養戰

，不被打趴。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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