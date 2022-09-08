《專家之言－黃德几》港鐵增加派息，短線走勢料改善

《專家之言》港鐵（０００６６）主要從事鐵路運營和地產，結合「公用＋地產」，整體業

務維持穩定增長。截至今年６月底止中期，集團總收入２３０﹒３３億元，按年增加３﹒２％，

純利上升７７％至４７﹒３２億元，基本業務的利潤增加７８％至７１﹒０８億元。期內，經常

性業務則錄得虧損６﹒７８億元，而去年同期錄得利潤９﹒１２億元；若撇除對深圳地鐵四號線

所作的９﹒６２億元減值虧損，經常性業務利潤下跌６８﹒９％至２﹒８４億元。



＊上半年業績受累疫情，惟本港物業發展利潤增１﹒５倍＊



受到新冠疫情，尤其第五波疫情爆發後所帶來的持續負面影響，今年上半年，港鐵鐵路和巴

士服務的總乘客量為６﹒４９４億人次，按年減少１１﹒８％。香港車務營運的收入按年下跌

３﹒１％至５８﹒１５億元，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損

２７﹒７５億元。期內，內地和澳門來自鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的經常性業務利潤

，由１﹒５４億元減少至９４００萬元。國際業務方面，今年上半年的鐵路附屬公司經常性業務

利潤由１﹒０４億元上升１﹒６倍至２﹒７億元。

至於本港物業發展，分部利潤按年增加１﹒５３倍至７７﹒８６億元，主要來自「日出康城

」第十期及「港島南岸」第一期和第二期所錄得的分佔盈餘，以及出售不同發展項目的存貨單位

。不過，期內的物業租賃業務收入減少８﹒５％至２１﹒８８億元，原因是港鐵公司為租戶提供

租金寬減，以及新訂租金較以往遜色。今年６月底，按可出租樓面面積計算，公司在香港的投資

物業的應佔份額包括２５６８９０平方米的零售物業、３９４５７平方米的寫字樓，以及

１９６３４平方米的其他用途物業。大圍商場於下半年度的入帳，將視乎建築進度而定。視乎市

況，集團預期在未來約１２個月就東涌東站第一期，及小蠔灣物業發展第一期（即第一期第一批

次）進行招標。



＊中期息增６８％預測息率３﹒２厘，宜於３９元以下吸納＊



董事局於上次年報表明，中期股息約佔全年派發總股息的三分之一。集團派中期股息每股

０﹒４２元（可選擇以股代息），而去年同期為每股０﹒２５元，按年增加６８％。現價計，預

測息率約３﹒２厘。走勢上，自８月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿

％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料改善，宜候低３９元以下吸納，反彈阻力４３元，不

跌穿３７﹒９元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並

無持有上述股份）



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