《盤後部署》電力股再度炒上，潤電龍源邊隻短炒較值博？

《經濟通通訊社８日專訊》港股仍未能擺脫跌勢。低開不足１點，報１９０４３。開市一分

鐘曾回升３０點至１９０７５，惟很快再下跌，早段大部分時間在１８９２０至１９０３０上落

。半日跌７４點，報１８９０６。午後走勢反覆向下，跌幅一度擴大至逾２３０點，低見

１８８０３，最終都未能收復１９０００關。

主要科技股表現不濟，當中騰訊（００７００）再有２％股份存入中央結算所

（ＣＣＡＳＳ），股價挫３﹒１５％，收報３０１﹒８元；近日傳出電動車業務有新進展的小米

（０１８１０）則跌２﹒２２％，收報１０﹒５６元。汽車股繼續受壓，比亞迪（０１２１１）

、吉利（００１７５）跌逾３％；經調整虧損擴大的蔚來（０９８６６）由升轉跌０﹒８７％，

收報１３６﹒２元。

恒指今日收報１８８５４，跌１８９點或跌１％，主板成交８００﹒１６億元。國企指數報

６４３６，跌７６點或跌１﹒１８％。恒生科技指數報３９７４，跌３９點或跌１％。

內地股市下跌。上證綜合指數報３２３５，跌１０點或跌０﹒３３％，成交３２８６﹒５７

億元人民幣。深證成分指數報１１７４６，跌１０２點或跌０﹒８６％，成交１８５１﹒５８億

元人民幣。



＊潤電２５０天線料為短期阻力＊



中國銀行間市場交易商協會（ＮＡＦＭＩＩ）早前表示，首批３００億元人民幣能源保供特

別債已發行，市場憧憬可望紓緩中央發電企業壓力。此外，發改委等部門加強對煤炭價格穩定，

受上述兩項利好消息刺激，電力股再度炒上。

當中，潤電（００８３６）今日升５﹒２３％，收報１６﹒９元。股價由８月１０日低位

１２﹒４３元反彈，升至８月２２日高位１６﹒７９元後開始整固。前日（６日）公布在２０天

能源保供特別債發行的消息，股價升２﹒２％，並且在２０天線有支持，近兩日再度突破１０天

線，短線走勢頗強。然而，潤電股價在７月６日升至１７﹒３７元前高位後有阻力，當時該位置

與２５０天線相近，推斷２５０天線是潤電短期較大的阻力位。現價與２５０天線接近，短炒值

博率不算太高，持貨者可於１７﹒５元先食胡，無貨者則可待股價回至２０天線吸納，目前為

１５﹒５元。



＊龍源電力上望１４﹒５元＊



既然電力股近期走勢較強，有沒有其他可以考慮的選擇？

龍源電力（００９１６）可為其中之選。股價自７月初開始回落，跌至８月１０日低位

１１﹒２２元後反覆向上。股價自９月初以來在２０天線附近有支持，今日亦重上１０天線，走

勢未見轉弱，而現時９日ＲＳＩ只是５１，屬於中性水平，現價已可部署買入。

龍源電力下個反彈阻力估計在１４﹒５元水平，該位為６月中下旬的橫行區底部，現價買入

尚有逾１０％的潛在升幅，短炒值博率較潤電為高。跌穿１１﹒８４元前仍可持有，該位為８月

下旬至９月初跌浪的低位。（ｅｒ）

